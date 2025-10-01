ETV Bharat / state

ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯ ಆಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಭಕ್ತ: ಅಗ್ರಹಾರವಾಗಿದ್ದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದೇ ಸೋಜಿಗ

1300 ವರ್ಷಗಳ ಅಗ್ರಹಾರ ಆಗಿದ್ದ ಲೋಕಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಭಕ್ತನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

DAVANAGERE ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ TEMPLE VISIT ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತ್ರಿಕೂಟಾಚಲ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಭಕ್ತ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 1, 2025 at 7:35 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ .ಡಿ.

ದಾವಣಗೆರೆ: ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಷ್ಟ ಕಳೆದು ಇಷ್ಟ ಪೂರೈಸುವ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಕಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಂತಿರುವ ಈ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಭಕ್ತನೋರ್ವ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.‌

ಈ ದೇವಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹರಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಬರುವ ಭಕ್ತರನ್ನು ಈ ದೇವಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ತಾಯಿ ಬೇರೆಯವರು ಎಷ್ಟೇ ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಿದರೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ತಿರುಮಲದ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಲೊಪ್ಪದೇ ಲೋಕಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದೇ ಒಂದು ಪವಾಡ.

DAVANAGERE ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ TEMPLE VISIT ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತ್ರಿಕೂಟಾಚಲ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತ್ರಿಕೂಟಾಚಲ ದೇವಸ್ಥಾನ (ETV Bharat)

1300 ವರ್ಷಗಳ ಅಗ್ರಹಾರ ಆಗಿದ್ದ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಕಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಿಂತಿದ್ದೇ ಸೋಜಿಗ. ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಕಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತ್ರಿಕೂಟಾಚಲ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲಾಕ್ಷೆ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲದೇ ಕತ್ತಲಗೆರೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಬುವವರು 2023ರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿಪ್ಪಣ್ಣನವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

DAVANAGERE ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ TEMPLE VISIT ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತ್ರಿಕೂಟಾಚಲ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ (ETV Bharat)

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಕಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ 1300 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಗ್ರಹಾರವಾಗಿದ್ದ ತಾಣ. ಆದರೆ, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪವಾಡದಿಂದಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಊರು. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಂತಿರುವ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತ್ರಿಕೋಟಾಚಲ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ.

ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅರ್ಧನಾರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿದಿ, ಶ್ರೀ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ, ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿದಿ ಇದ್ದು ಮೂರು ದೇವರುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೇವಾಲಯವೇ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತ್ರಿಕೂಟಾಚಲ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ.‌ ನಂಬಿದವರ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿತ್ಯ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ.

DAVANAGERE ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ TEMPLE VISIT ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತ್ರಿಕೂಟಾಚಲ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ (ETV Bharat)

ಐತಿಹಾಸಿಕ ನೆಲೆ ಲೋಕಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ, ಮಗನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಚಂಡಿಕಾ ತಾಯಿ: ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಹತ್ತು ಹಲವು ಕುರುಹುಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಊರು. ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. 7ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಾದಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ವಿಕ್ರಮಾಧಿತ್ಯನ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಲೋಕ ಮಹಾದೇವಿ ಏಳು ತೂಬಿನ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಇದೆ. ಸಮುದ್ರದಂತಹ ಕೆರೆ, ಲೋಕಮಹಾದೇವಿಕೆರೆ, ಲೋಕ ನಾಯಕ ಕೆರೆ, ಲೋಕವ್ವನ ಕೆರೆ, ಲೋಕಿಕೆರೆ ಅಂತಾನೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ.

2019ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಆಯತ ಮಹಾ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ನಡೆಯಿತು. ದೇಶದಲ್ಲಿ 8 ರಿಂದ 10 ಆಯತಾ ಮಹಾ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮದು ಮಾತ್ರ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ. ಆಯತ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗವು ಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ.

ಕಾರ್ಕಳದ ಸದಾಶಿವ ಗುಡಿಗಾರ್​ ಕೃಷ್ಣಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ 50 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2019ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಆಯತ ಮಹಾ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾಗ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕಾರಣ ಆಗ ಅಮ್ಮನವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇತ್ತು. ಬಳಿಕ ತಿರುಪತಿಯ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ಅಮ್ಮನವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅಮ್ಮನವರು ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ತಿಪ್ಪಣ್ಣನವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಜನರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರೂ ದೇವಿ ಮಾತ್ರ ಸುತಾರಾಂ ಸಮ್ಮತಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಿಪ್ಪಣ್ಣರೂ ಇದ್ದರು. ನಮಗೆ ಆಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದಾಗ ಶ್ರೀ ಎಂದು ಬಂತು. ಆಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪೂಜೆ ನಡೆದು ಬಳಿಕ ಲೋಕಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣನವರ ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇ ಲೋಕಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಆಯ್ಕೆ. 1300 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಲೋಕಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಜಾಗ ಅಗ್ರಹಾರ ಆಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸ್ವಂತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.

2022 ಫೆಬ್ರುವರಿ 7ರಂದು ನೆರವೇರಿದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ: 2022 ಫೆಬ್ರುವರಿ 7 ರಂದು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿತು. ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. 2023ರಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದ್ದು, ಸುತ್ತಲು ಸುಂದರ ಪರಿಸರ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗೋವುಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇವಿ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಂದಿದೆ. ಅಂದುಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

"ದೇವಸ್ಥಾನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ದಿನದ ವೇಳೆ 40 ರಿಂದ 50 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಇದಕ್ಕೆ ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸೆಸ್ ಕಂಪನಿ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಹಣಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ದೇವಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗಿರುವ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಕೆಲಸಗಾರರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ" ಎನ್ನುವುದು ಕುಟುಂಬದವರ ಮಾತು.

ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕತ್ತಲಗೆರೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ‌ ಮೇಲೆ ದೇವಾಲಯ ಆಗಿದ್ದು. 2019ರಲ್ಲಿ ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಕ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಯಾಗ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೆವು. ದೇವಾಲಯ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಿರುಪತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಮುಂದದಾಗ ಪವಾಡ ನಡೆದು ದೇವರು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶ್ರೀ ಎಂದು ಬಂತು, ಅದನ್ನು ತಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಲೋಕಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಶ್ನೆವಳಿಯಲ್ಲೂ ಬಂತು, ಅದನ್ನು ತಂದು ದೇವಾಲಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಹರಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ ಹರಕೆ ಈಡೇರುತ್ತೆ" ಎಂದರು.

ಭಕ್ತರು ಬರಲು ಕಾರಣವೇ ತಾಯಿಯ ಹರಕೆ ಕಟ್ಟುವ ಪದ್ಧತಿ: ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲು ಕಾರಣ ಹರಕೆ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಪದ್ದತಿ. ಅಮ್ಮನ ಇಚ್ಚೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ, ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ ಫಲ, ಜಮೀನು ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು, ಮಾನಸಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಭಕ್ತರ ದಂಡು ಸಮುದ್ರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಲೋಕಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗುವ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು. ದೇವಿಯ ಮಹಾತ್ಮೆ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣರ ಆಲೋಚನೆ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು ದೇವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದು ದೇವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಮಗನ ಮನೆಗೆ ಚಂಡಿಕಾ‌ ತಾಯಿ ವಾಪಾಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಾರೆ ಭಕ್ತರು.

ದಸರಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹನ್ನೊಂದು ದಿನಗಳ‌ ಕಾಲ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ: ದಸರಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹನ್ನೊಂದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರಗಳು ನಡೆದು ಪೂಜೆಗಳು ಜರುಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂಜೆ ಕೋಲಾಟ, ಸಂಗೀತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ನೃತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ, ಕೊಳಲು ವಾದನ, ವೀಣಾ ವಾದನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ನಿತ್ಯ ದಾಸೋಹ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ, ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ.

ತಿಪ್ಪಣ್ಣನವರ ಪತ್ನಿ ಶ್ವೇತ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಚಂಡಿಕ ಯಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಇಡು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಬಂತು, ಆಗಾ ಕಾರ್ ಶೆಡ್​ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದೆವು. ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸಿ, ಪೂಜೆ ಹೋಮ ಮಾಡಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಹರಕೆ ಕಾಯಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿವೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಜನ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.

ಭಕ್ತರಾದ ಆಕಾಶ್​ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ. ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹರಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇವೆ. ದೇವಿ ನಮಗೆ ಒಲಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ದಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ದೇವಿಯ ಪವಾಡ, ಜನ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ.. ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಅಲಂಕಾರ ಕಂಡೀರಾ?

For All Latest Updates

TAGGED:

DAVANAGEREಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆTEMPLE VISITಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತ್ರಿಕೂಟಾಚಲ ದೇವಸ್ಥಾನಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ತಂದೆ ಅಗಲಿಕೆ ನಡುವೆ ರುಚಿ ಸಾಧನೆ: 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸಬ್​ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಆದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ

ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ಗೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಮುಗ್ಧ ಮಲ್ಲಮ್ಮ!

30 ವರ್ಷದವರು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ದೊರವಿರಲು ಸಾಧ್ಯ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ - ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಈ ದೇಗುಲದ ಅರ್ಚಕರು: ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.