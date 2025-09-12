ETV Bharat / state

ರಾಜ್ಯದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್

ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಅವರಿಂದು ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

DCM D K SHIVAKUMAR
ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 12, 2025 at 8:40 PM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಈ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸದರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.

ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀರಾವರಿಗೆ 11 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ 5,300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅಂದಿನ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಸಹ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಬಾಯಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಟುಕಿದರು.

DCM D K Shivakumar
ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಡಿಸಿಎಂ (ETV Bharat)

ನಾನು ಸಹ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಚನ್ನಗಿರಿಯ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು 352 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ‌ ನೀರಾವರಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್​ ಜೋಶಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇ ನನ್ನ ಜೊತೆ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಖಾಲಿ ಬುಟ್ಟಿ ಅಷ್ಟೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲಿ: ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು 524 ಮೀಟರ್​ಗೆ ಎತ್ತರಿಸಲು 2015 ರಲ್ಲೇ ತೀರ್ಪು ಬಂತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೇಂದ್ರದವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬಂದರೂ ಅವರು ಎತ್ತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಭಾಗದ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸಂಸದನೂ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಸಲ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಿಎಂ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ 519 ಮೀಟರ್​ನಿಂದ 524 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಿಸಲು ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕಲ್ಲ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಹಕ್ಕು. ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸದರೆ ನಿಮಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಇದ್ದರೆ ಕಳಸ ಬಂಡೂರಿ, ಮೇಕೆದಾಟು, ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್​ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ, ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಸವಾಲೆಸೆದರು.

ಭದ್ರಾ ಈಗ ಬಯಲು ಸೀಮೆಗೂ ಜೀವನಾಡಿ: ಇಂದು ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಭದ್ರಾಗೆ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ರೈತನ ಜೀವನ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.‌ ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ. ಭದ್ರಾ ತುಂಬಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಯಲು ಸೀಮೆಗೂ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.‌ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಜನರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ 60 ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ 1945ರಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ, 1965ರಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿತು. ರೈತನಿಗೆ ಸಂಬಳವಿಲ್ಲ, ರೈತನಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ, ರೈತನಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಇಲ್ಲ, ರೈತನಿಗೆ ಲಂಚ ಇಲ್ಲ, ರೈತನಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ರೈತರನ್ನು ಬದುಕು ಹಸನಾಗಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ನಂತರ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ತುಂಬಿದೆ.‌ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಬರ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕೆಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಅನುದಾನ: ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರುಗಳು ಅನುದಾನ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರಾವತಿ ಶಾಸಕರಾದ ಸಂಗಮೇಶ್ ಅವರು ಈಗ 150 ಕೋಟಿ ರೂ ಪಡೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಸಹ ಬಂದು ಹಣ ಪಡೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರಿಗೆ, ಸಾಗರದ ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ರವರಿಗೆ, ಎಂಎಲ್​ಸಿ ಬಲ್ಕೀಸ್ ಬಾನು ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರುಗಳು ಜನರ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಮರಕ್ಕೆ ಬೇರು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಶಾಪನೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.

ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಯೋಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕಷ್ಟನೋ ಸುಖಾನೋ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಿ. 2028ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಬಂದ್ರೆ, ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಐದು ಬೆರಳು ಸೇರಿ ಮುಷ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಸಂಸದೆ ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಶಾಸಕರುಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

TAGGED:

ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್SHIVAMOGGADCM OFFERS BAGINA TO BHADRAಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟುDCM D K SHIVAKUMAR

