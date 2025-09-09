ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ಕಾವಾದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಭಿತ್ತಿಶಿಲ್ಪ‌ ಕೃತಿಗಳು!

ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ, ಮರದ ಕೆತ್ತನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಿತ್ತಿಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಯೂ ರಾರಾಜಿಸಲಿದೆ.

Terracotta arts
ಟೆರಾಕೋಟ ಕಲೆ (ETV Bharat)
ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ, ಮರದ ಕೆತ್ತನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಿತ್ತಿಶಿಲ್ಪ (ಟೆರಾಕೋಟ) ಕಲೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದಸರಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತಯಾರಾಗುವ, ಹದವಾದ ಬೆಳಕು, ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ಅರಳುವ ಭಿತ್ತಿಶಿಲ್ಪಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ (ಕಾವಾ) ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ರಾರಾಜಿಸಲಿವೆ.

ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾವಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾವಿದರು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಾದಾಮಿ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಕ್ಷ-ಯಕ್ಷಿ, ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರಾದ ವೆಂಕಟಚಲಪತಿ ಅಂಜತಾ ಗುಹೆಗಳಿರುವ ಜಾತಕ ಕಥೆಗಳ ಚಿತ್ರಣದ ಭಿತ್ತಿಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು (ಟೆರಾಕೋಟ) ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲಾವಿದರು ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡಾ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರದಂತೆ, ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಭಿತ್ತಿ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಿತ್ತಿಶಿಲ್ಪ (ಟೆರಾಕೋಟ) ಕಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಸಂತಸದಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಭಿತ್ತಿಶಿಲ್ಪಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆ, ಗಾಳಿ, ಯಾವುದೇ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೂ ಮುರಿದು ಬೀಳುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಲಾವಿದರು ಭಿತ್ತಿಶಿಲ್ಪವನ್ನು ತರಯಾರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿಟ್ಟು, ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹದವಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಬರುವಂತೆ ಬೇಯಿಸಿ, ಸುಂದರ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾರೆ.

ನಂತರ ಇದನ್ನು ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಶ್ವಾತತವಾಗಿ ಅಂದವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಭಿತ್ತಿಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಕಪ್ಪ ಕಂಬಾರ್ ಹಾಗೂ ವಿಠಲ ದೇವೇಂದ್ರ ಗವಿ ಅವರು ಯಕ್ಷ-ಯಕ್ಷಿ, ಕಲಾವಿದರಾದ ಸಿ.ಎಸ್.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಮಾದೇಶ ಅವರು ಅಜಂತಾ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜಾತಕ ಕಥೆಗಳ ಚಿತ್ರಣ, ಗಣೇಶ್ ಸೀರ್ವಿ ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಕಾಟೇನಹಳ್ಳಿ ಅವರು ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದ ವೆಂಕಟಚಲಪತಿ ಅವರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಕಾವಾ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರಲಿದೆ. ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಒಣಗಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ, ಮಳೆ, ಬಿಸಿಲು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಳಾಗದೇ, ಈ ಕಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ.

ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರಣ್ಣ ಅರ್ಕಸಾಲಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಟೆರಾಕೋಟ (ಭಿತ್ತಿಶಿಲ್ಪ)ಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿದೆ. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ವಾತಾವರಣದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಭಿತ್ತಿಶಿಲ್ಪ ಶತ ಶತಮಾನ ಕಳೆದರೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂದರು‌.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರಿನ ದಸರಾ ವೇಳೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಟಾಂಗಾ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕೆ? ಈ ನಂಬರ್​​ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ

