ಹಾವೇರಿ: ತಾಲೂಕು ಕೋಣನತಂಬಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನೂಲಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ವಿಶೇಷ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ಕೆರೆ ಹೊಂಡ ಪುಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವವಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ವರದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ನಡೆಸುವ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ನದಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಜರುಗಿತು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದಾರೂಢರ ಸ್ವಾಮಿಯ ರಥವನ್ನು ಮೊದಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾನಪದ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂದರು. ನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ವರದೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ತೆಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಮತ್ತು ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನಡೆಸಿದರು.
ತುಂಬಿ ಹರಿಯೋ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈಜುತ್ತಾ ತೆಪ್ಪವನ್ನು ವರದಾ ನದಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ದಡಕ್ಕೆ ತಂದರು. ನದಿಯಲ್ಲೇ ನೂರಾರು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವದ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನದಿಗೆ ದುಮುಕಿದರು. ಕೆಲವರು ಸ್ವಂತ ಬಲದಿಂದ ಈಜಿದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವಾಹನಗಳ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿ, ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಡಬ್ಬಿ ಈಜುಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೆಂಡು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನದಿಗೆ ಇಳಿದರು.
ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಈಜಿದ ಭಕ್ತರು ಪಕ್ಕದ ನದಿನೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆಪ್ಪವನ್ನು ತಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕೋಣನತಂಬಿಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆಪ್ಪವನ್ನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜುವ ಮೂಲಕ ತಂದರು. ಈ ರೀತಿಯ ನದಿಯ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯ ಭಕ್ತರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪವಾಡ ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ದಾರೂಢರ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ನಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ, ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದು ಜನರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಯಿತಂತೆ. ಇದನ್ನು ಭಕ್ತರು ಸಿದ್ದಾರೂಢರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದರಂತೆ. ಅವಾಗ ಸಿದ್ದಾರೂಢರು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನೀವು ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ನದಿಯಲ್ಲೇ ತೆಪ್ಪದಲ್ಲಿ ರಥವನ್ನಿಟ್ಟು ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನಡೆಸಿ ಅಂದರಂತೆ.
ಆ ವರ್ಷದಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ವರದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಾರೂಢರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಾಹ ಭಜನೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಓಂ ನಮಃಶಿವಾಯ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಏಳು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನೂಲಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವರದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಮರಳಿ ಕೋಣನತಂಬಿಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವ ಸಿದ್ದಾರೂಢರ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವದ ರಥವನ್ನು ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಜಾನಪದ ಸೊಗಡಿನ ವಾದ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾರೆ.
ಅಲ್ಲಿಗೆ ವರದಾ ನದಿಯ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನಡೆಸಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತಾರೆ.
