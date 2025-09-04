ವರದಿ- ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ್
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಬಿಆರ್ಟಿಎಸ್ನ ಚಿಗರಿ ಬಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾದ ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಿಆರ್ಟಿಎಸ್ ಮಹಾನಗರದ ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಸ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವಘಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಬಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 5-6 ಬಸ್ಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೋಲ್ವೋ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಈ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಇವು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿವೆ. ರಾಜ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೇ ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಸ್ಗಳು ಎನ್ನುವ ಅಪಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಬಸ್ಗೆ 84.60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ 100 ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವೈಫಲ್ಯಗಳೇನು? ವೋಲ್ವೋ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ಮೂಲದ ಯುಡಿ ಕಂಪನಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಆರ್ಟಿಎಸ್ಗೆ ನೀಡಿವೆ. ಈ ಬಸ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವೈಫಲ್ಯವೆಂದರೆ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬಸ್ನ ಇತರ ಭಾಗಗಳಾದ ಫ್ರಂಟ್ ಹಬ್, ಕ್ರೌನ್ ಪಿನಿಯನ್, ವಿ ಸ್ಟೇ ಬಾರ್ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ತುಂಡಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಸ್ಸೊಂದು ಧಾರವಾಡದ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ಅಂದು ಭಾನುವಾರ ಆದ್ದರಿಂದ ದುರಂತ ತಪ್ಪಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿಯೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬೈರಿದೇವರಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಅಪಘಾತಗಳು ಸದಾ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು 2-3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ತುಂಡಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ವಾಯವ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದರೆ ಮಹಾನಗರ ಜನರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿ ಸ್ಟೇ ಬಾರ್ (ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ರಾಡ್) ತುಂಡಾದರೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತವೇ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಆತಂಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚಾಲಕರಲ್ಲಿದ್ದು, ಇವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ.
ಬಸ್ಗಳ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳದ್ದೇ ಸಮಸ್ಯೆ: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ವಾಯವ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಗಾ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಬಿಆರ್ಟಿಎಸ್ ಕಂಪನಿ 100 ಬಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ವಾಯವ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 100 ಬಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ವೋಲ್ವೋ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ ಬಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬಸ್ಗಳ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು 10 ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ 2 ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರಿತು ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೋಲ್ವೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯೂ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ: ಬಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರಿಕ ಶೇಖರಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಚಿಗರಿ ಬಸ್ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡದ ಮಂದಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಚೀನಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬಂದ ಬಸ್ಗಳು ಬರುಬರುತ್ತಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿವೆ. 2022-23 ರಿಂದ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಕಟ್, ಬಿಡಿಭಾಗ ಮುರಿಯುವುದು, ಬಾಟಾ ಕಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಈ ಬಸ್ಗಳ ಬಿಡಿಭಾಗ ಸಿಗದಿರುವುದೇ ಅವಘಡಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅಪಘಾತ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆ ಕರೆದು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡದ ನಡುವೆ 8-10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಸ್ಗಳಿಂದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಿಂತ ಅನಾನುಕೂಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಬಸ್ಗಳ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಬೇರೆ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಚಾಲಕರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು: ಇಂತಹ ಕಳಪೆ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಕೂಡ ಚಾಲಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ಬರುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅವಘಡಗಳು: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ರಾಡ್ ತುಂಡಾಗಿ ಬರಿದೇವರಕೊಪ್ಪದ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಬಸ್ ನುಗ್ಗಿತ್ತು. ಧಾರವಾಡದ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಅಪಘಾತಗಳಾಗಿವೆ. ಉಳಿದಂತೆ 8 ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ, ಮಿಶ್ರ ಪಥಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಹಬ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಬೇರಿಂಗ್, ಕಳಪೆ ಗ್ರೀಸ್ನಿಂದ ಟೈಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಸ್ಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಗಿಳಿದಿಲ್ಲ.
2-3 ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಖತಂ: ವಾಯವ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರೆ ಬಸ್ಗಳ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಸುಮಾರು 12-15 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 15 ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಸ್ಗಳ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು 2-3 ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ. ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತರೆ ವಾಹನಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬಾರ್ ತುಂಡಾಗಿ ಅಪಘಾತಗೊಂಡ ಉದಾಹರಣೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಬಸ್ಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿವೆ. ವೋಲ್ವೋ ಕಂಪನಿಯೇ ಪೂರೈಸಿದ ಇತರೆ ಬಸ್ಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಬಸ್ 10 ವಾಹನಗಳ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬದಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 12 ಬಸ್ಗಳ ಫ್ರಂಟ್ ಹಬ್ ಬದಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 14 ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬಾರ್ ಬದಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಇತರೆ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ದುರಸ್ತಿ, ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಚಿಗರಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ: 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು
ಬಿಆರ್ಟಿಎಸ್ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಪಾದಚಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವು: ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ