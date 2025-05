ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರು: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೂವು ನೀಡಿ, ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ, ಅಕ್ಷರಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು - TEACHERS WELCOME STUDENTS

ಅಕ್ಕನ ಬಳಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ( ETV Bharat )

Published : May 30, 2025

ಮೈಸೂರು: ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಗರಾಜ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೂವು ನೀಡಿ, ಸಿಹಿ ತಿನಿಸಿ, ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಅಕ್ಷರಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಅಲಂಕರಿಸಿ‌ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿ ಹಾಗೂ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೂವು ನೀಡಿ, ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ, ಅಕ್ಷರಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು (ETV Bharat) ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಗುರುಕುಲ ಪದ್ದತಿಯಂತೆ ಅಕ್ಕಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಜ್ವಲವಾಗಲೆಂದು ಶುಭ‌ ಕೋರಿದರು.

