ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಹಾಜರ್; ಐದೇ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ!

ಶಿಕ್ಷಕಿ ರಾಧಾ ಎಂಬುವವರು ಕೇವಲ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 116 ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 30, 2025 at 5:47 PM IST

3 Min Read
ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ : ಅದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆಷ್ಟೇ. ಇಂತಹ ಕುಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಂ. ರಾಧಾ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 116 ಮನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿತ್ತು.‌ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ‌ ಮಧ್ಯೆ ದಿಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕಿ ರಾಧಾ ಅವರು ಮೊದಲ ದಿನ ಕೇವಲ‌ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಚಿಂತೆಗೀಡಾಗಿದ್ದರು. ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಕೇವಲ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 116 ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲ‌ ದಿನ ಒಂದೇ ಮನೆ,‌ 04 ದಿನದಲ್ಲಿ 116 ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ : ಇದೀಗ ಈ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕೇವಲ 05 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ರಾಧಾ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವರ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಹೀಗಾದ್ರೆ 116 ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂದು ಚಿಂತೆಗೀಡಾಗಿದ್ದರು.‌ ಸಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಕಿ ರಾಧಾ ಅವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಕಿ ರಾಧಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಈ ಕುರಿತು ಶಿಕ್ಷಕಿ ರಾಧಾ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ನಾನು ದಾಸರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಹಿಸಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಣತೀದಾರಳಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಸೆ.22ರಂದು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಿಟ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲದೇ ಗಣತಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂದೆಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸೆ. 23 ರಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮನೆ‌ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ವಿ, ದಾಸರ್ಲಹಳ್ಳಿಯ 116 ಮನೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆಂದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕಿ ರಾಧಾ (ETV Bharat)

ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕೈಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಸರ್ವರ್ : 'ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಿತ್ತು. ಅಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನೆ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಸರ ಆಗಿತ್ತು. 116 ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋದು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಆಗಿತ್ತು. ದಾಸರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ದಾಸರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಜನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ‌ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ,‌ ಆದ ಕಾರಣ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ರಾಧಾ (ETV Bharat)

ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಸ್​​ ಸೌಲಭ್ಯ : 'ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಮರಳಿ ಊರಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕೆಂದರೆ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಗಣತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಐದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ‌ಜನ ನೀಡಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ರಾತ್ರಿ 12 ರಿಂದ 01 ಗಂಟೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮದ‌ ಮುಖಂಡರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಕಿ ರಾಧಾ (ETV Bharat)

'ಹಗಲು ಹೊತ್ತು ಸರ್ವರ್ ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರ್ವರ್ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದೆ. ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಜನ ಸಹಕರಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ‌ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ.‌ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು, ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ

