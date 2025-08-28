ETV Bharat / state

ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು: ಪತಿ, ಮನೆಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು - WOMAN DEATH CASE

ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಹಿಳೆಯ ಪೋಷಕರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

August 28, 2025

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸುದ್ದುಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನೇಣುಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ವಿವಾಹಿತೆ ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಆತನ ಮನೆಯವರು ಕಾರಣ ಆರೋಪಿಸಿ ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ಪರ ಪೋಷಕರು ಆರೋಪಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಲ್ಪಾ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪಾದವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಮಹಿಳೆ. ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಮನೆಯವರು ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಪೋಷಕರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 6ರಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೂಲದ ಶಿಲ್ಪಾಳ ಪೋಷಕರಾದ ಶಾರದ ಹಾಗೂ ಬಸಯ್ಯ ಅವರು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರ ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಹಿರಿಮಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂಬಾತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬಿಟೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಿಲ್ಪಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಬಿಇ ಎಂಟೆಕ್ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರವೀಣ್ ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಕೆಲಸ ತೊರೆದು ಪಾನಿಪುರಿ ಶಾಪ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತ ಶಿಲ್ಪಾ ತಾಯಿ ಶಾರದಾ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಗಳಿಗೆ ಹೃದಯಘಾತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಳಿಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಘಟನೆ ಆದಾಗ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಯಾರೂ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೂರು ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೇಳಿ ಕೊಂಡರು. ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯಬೇಕು. ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರದು'' ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದರು.

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಮೃತರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ ''ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಮನೆ ಮಾರಿದ 40 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಮದುವೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. 160 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮದುವೆ ವೇಳೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರವೀಣ್ 10 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಇ ಎಂಟೆಕ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಳು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಕುರ್ಚಿ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಎಟುಕುವ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಡೋರ್ ಕೂಡ ಒಡೆದ ಯಾವುದೇ ಗುರುತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಮನೆಯವರ ಪಾತ್ರವಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

