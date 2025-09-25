ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೂ ಜಾತಿಗಣತಿಗೆ ವಿಘ್ನ: ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷ, ಹೈರಾಣಾದ ಸಮೀಕ್ಷಕರು
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗಣತಿದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕದೋಷ, ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 25, 2025 at 7:21 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಬೆಣ್ಣೆ ನಗರಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೋಗದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗಣತಿಗೆ ವಿಘ್ನ ಎದುರಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗಣತಿ ಮಾಡುವ ಗಣತಿದಾರರು ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕದೋಷ, ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷಕರು ಹೈರಾಣಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಣತಿದಾರರು, ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಸಮರವೇ ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗಣತಿದಾರರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಜಗಳೂರು ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತುರ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಣತಿದಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ಆವೇಶದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊರಹಾಕಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಂಗಾಲು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜಾತಿಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಣತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ 564 ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 412 ಗಣತಿದಾರರು, 21 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಸೇರಿ 433 ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗದೆ ಪರದಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗಣತಿಯ ಪಟ್ಟಿ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ಸೈಯದ್ ಕಲೀಂ ಉಲ್ಲಾ ತುರ್ತು ಸಭೆ: ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ಸೈಯದ್ ಕಲೀಂ ಉಲ್ಲಾ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ತುರ್ತು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇವಲ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಇಡೀ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು.
ಇದು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೆರಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಆದೇಶ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಯಿತು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಗಣತಿಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಗಣತಿಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಗುರುತು ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ತೆರಳಿದರೆ ಜನರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ ಪರಿಚಯವಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣತಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದರೆ ನಾವು ಹೊಣೆಗಾರರಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದರು.
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಳಲು: ಜಗಳೂರು ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳು 22 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಗಣತಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಹೈರಾಣಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವ ಓಬಳಪ್ಪ ಜಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡುವುದು, ಇದು ನಮಗೆ ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದಿಗೆ ಮೂರು ದಿನ ಆಯ್ತು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋದ್ರೆ, ಡಿಸಿ ಸಾಹೇಬರನ್ನು ಕೇಳಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್' ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗಳೂರು ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ಸೈಯದ್ ಕಲೀಂ ಉಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಇದು ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಅಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಸರ್ ಏನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕೆಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸುನಿತಾ ಎಸ್. ಆರ್. ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ 'ಗಣತಿಯಿಂದ ತುಂಬಾನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಮನೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೂರ ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಗೊತ್ತಿರುವ ಊರುಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಣತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಊರಿನ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಮನೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೇಗೆ ಗಣತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಎರರ್ ಎಂದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ 150 ಮನೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 150 ಮನೆಗಳನ್ನು ಗಣತಿ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು' ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಓಂಕಾರಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದ ಗಣತಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ: ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ತೀರ್ಮಾನ