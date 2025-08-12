ETV Bharat / state

ಮಂಗಗಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಕಂಗಾಲಾದ ಕೃಷಿಕರು: ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಹಣ್ಣುಹಂಪಲು ಸರ್ವನಾಶ - MONKEY PROBLEM

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈಗಾಗಲೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮಂಗಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

coconuts plucked by monkeys
ಮಂಗಗಳು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿರುವ ಎಳೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2025 at 10:18 AM IST

1 Min Read

ಸುಳ್ಯ/ಕಡಬ: ಕಡಬ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂಗಗಳ ಕಾಟ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಡಬದ ಕೊಂಬಾರು, ಸಿರಿಬಾಗಿಲು, ಮರ್ಧಾಳ, ಕೋಡಿಂಬಾಳ, ನೆಟ್ಟಣ, ನೂಜಿಬಾಳ್ತಿಲ, ಕೊಣಾಜೆ, ಇಚ್ಲಂಪಾಡಿ, ನೆಲ್ಯಾಡಿ, ಸುಳ್ಯದ ಅರಂತೋಡು, ಮಂಡೆಕೋಲು, ಉಬರಡ್ಕ, ಗುತ್ತಿಗಾರು, ಪಂಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಮಂಗಗಳು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದು, ಹಸಿರು ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಡಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಬೆಳೆಗಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಮಂಗಗಳ ದಾಳಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ನೂರಾರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಮಂಗಗಳು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಹೂಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮನೆಮಠಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಅಟ್ಟಹಾಸ ನಡೆಸಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವರ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲೂ ಮಂಗಗಳ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ.

ಕೃಷಿಕರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಾಂಬ್​ ಹಾಕುವುದು, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದು, ಬಲವಾದ ಜಾಲ ಅಳವಡಿಸಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೂ, ಮಂಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಹೆದರದೇ ಮತ್ತೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕಡಬ‌ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಬ ಕೋಡಿಂಬಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹಲವಾರು ಕೃಷಿಕರ ಕೋವಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೂ ಮಂಗಗಳಿಗೆ ವರವಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈಗಾಗಲೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮಂಗಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ನಷ್ಟದಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಆದಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ತಕ್ಷಣವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಂಗಗಳ ಶಾಶ್ವತ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮರ ಏರಿ ಕುಳಿತ ಮಂಗ; ಜನ ಸುಸ್ತೋ ಸುಸ್ತು

ಸುಳ್ಯ/ಕಡಬ: ಕಡಬ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂಗಗಳ ಕಾಟ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಡಬದ ಕೊಂಬಾರು, ಸಿರಿಬಾಗಿಲು, ಮರ್ಧಾಳ, ಕೋಡಿಂಬಾಳ, ನೆಟ್ಟಣ, ನೂಜಿಬಾಳ್ತಿಲ, ಕೊಣಾಜೆ, ಇಚ್ಲಂಪಾಡಿ, ನೆಲ್ಯಾಡಿ, ಸುಳ್ಯದ ಅರಂತೋಡು, ಮಂಡೆಕೋಲು, ಉಬರಡ್ಕ, ಗುತ್ತಿಗಾರು, ಪಂಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಮಂಗಗಳು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದು, ಹಸಿರು ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಡಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಬೆಳೆಗಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಮಂಗಗಳ ದಾಳಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ನೂರಾರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಮಂಗಗಳು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಹೂಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮನೆಮಠಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಅಟ್ಟಹಾಸ ನಡೆಸಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವರ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲೂ ಮಂಗಗಳ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ.

ಕೃಷಿಕರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಾಂಬ್​ ಹಾಕುವುದು, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದು, ಬಲವಾದ ಜಾಲ ಅಳವಡಿಸಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೂ, ಮಂಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಹೆದರದೇ ಮತ್ತೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕಡಬ‌ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಬ ಕೋಡಿಂಬಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹಲವಾರು ಕೃಷಿಕರ ಕೋವಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೂ ಮಂಗಗಳಿಗೆ ವರವಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈಗಾಗಲೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮಂಗಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ನಷ್ಟದಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಆದಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ತಕ್ಷಣವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಂಗಗಳ ಶಾಶ್ವತ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮರ ಏರಿ ಕುಳಿತ ಮಂಗ; ಜನ ಸುಸ್ತೋ ಸುಸ್ತು

For All Latest Updates

TAGGED:

DAKSHINA KANNADAಮಂಗಗಳ ಕಾಟಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಮಂಗಗಳ ಉಪದ್ರMONKEY PROBLEM

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಹೋದರಿಯ 'ಕೈ'ಯಿಂದಲೇ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಸಹೋದರ; ಹೀಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಕೆ

ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೇಬು ಸುಡುತ್ತಿರುವ 'ಬೆಂಕಿ ರೋಗ': ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ

ಭಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತೆ: ಇವರಿಗಿದೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಸಾರಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವ ಹಂಬಲ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.