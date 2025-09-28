ETV Bharat / state

ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ: ಒಂದು ನೈಜ ಘಟನೆ, ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವ ಅನುಭವ- ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತು ಕೇಳಿ-ವಿಡಿಯೋ

ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಾದ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಯತ್ನದ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

SUDHA MURTHY
ಇನ್ಫೋಸಿಸ್​​ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆ ಡಾ.ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 28, 2025 at 1:45 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೇಂದ್ರದ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ವಂಚಕನೋರ್ವ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್​​ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯೆ ಡಾ.ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಕದಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಸಹಾಯಕ ಗಣಪತಿ ಎಂಬವರು ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಅಪರಿಚಿತ ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ವಂಚಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ. ವಂಚನೆ ಕರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖುದ್ದು ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ಧಾರೆ. ಜಾಗೃತಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯ ಜಾಲದಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ.

"ಸೆ.5ರಂದು ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆಬಂತು. ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್​​ನಲ್ಲಿ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತದ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅನ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ಅವರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ".

"ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಇದೇನಾ ಮೇಡಂ? ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಕೇಳಿದ. ಈ ನಂಬರ್‌ನಿಂದ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಉಪಯೋಗಿಸದ ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದ. ನನಗೆ ಆಶ್ವರ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಯಾಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡೆ".

"ಈ ವೇಳೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್​ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಸಹಾಯಕಿ ಬಂದು ಅಪರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್​ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ಧಾನೆ. ನಂತರ ಕೂಡಲೇ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ಎಂದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯು ಪಿಆರ್​​ಓ ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ಆತನ ಮಾತಿನ ದಾಟಿಯೇ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ಕರೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ವಂಚನೆ ಜಾಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು".

ಕೂಡಲೇ ಸಹಾಯವಾಣಿ '1930'ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: "ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಪರಿಚಿತ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆತನ ಮಾತಿನ ದಾಟಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಎಂದು ಸುಳ್ಳಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು ತೋರಿಸಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ. ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಕರೆ ಬಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1930ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ" ಎಂದು ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

