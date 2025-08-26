ETV Bharat / state

ಇದು ಅಂತಿಂಥ ಡ್ರೋನ್ ಅಲ್ಲ: ಮಾನವರನ್ನೇ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಡ್ರೋನ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು - DRONE

ಮಂಗಳೂರಿನ ಮುಕ್ಕದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾನವರನ್ನೇ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಲ್ಲ ಡ್ರೋನ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾನವರನ್ನೇ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಡ್ರೋನ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 26, 2025 at 3:54 PM IST

3 Min Read

ವಿಶೇಷ ವರದಿ : ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) : ಮನುಷ್ಯ ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡ್ರೋನ್​​ಗಳನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲ ಡ್ರೋನ್​​ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಾನವರನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲ ಡ್ರೋನ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಮುಕ್ಕದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾನವರನ್ನೇ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಲ್ಲ ಡ್ರೋನ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾನವನನ್ನ ಸಾಗಿಸುವ ಡ್ರೋನ್: ಈ ಡ್ರೋನ್ 120 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ ಇದ್ದು, ಇದು 50 ಕೆಜಿಯೊಳಗಿನ ಮಾನವರನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಎತ್ತರಕ್ಕೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏರುವ ಈ ಡ್ರೋನ್ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹಾರಬಲ್ಲದು. ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವು ನೀಡಲು, ಅಪಘಾತ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇಂಜಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಡ್ರೋನ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಶಾಖ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಪ್ರೊ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಡೈರಕರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಾ. ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಐ, ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಗಗಳ ಸಹಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಆಕ್ಟಾ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಂಟು ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಇಡಲಾಗಿದೆ. 6 ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, 4 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು 17 ರಿಂದ 18 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಹಾರಾಟ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಇದನ್ನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅರವಿಂದ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಶಾಖ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ರಿಮೋಟ್​​ನಿಂದ ಡ್ರೋನ್​ನ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ವರೆಗಿನ ಹಾರಾಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮಾನವರನ್ನೇ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಡ್ರೋನ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)

ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು: ಈ ಡ್ರೋನ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿದರೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಪಘಾತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಔಷಧ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೂರದ ಅಥವಾ ತಲುಪಲು ಕಷ್ಟವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

Mentor Prof. Vishwas Shetty
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಪ್ರೊ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)

15 ಕಿಮೀ ದೂರ ಹಾರಬಲ್ಲದು ಈ ಡ್ರೋನ್​: ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಶಾಖ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಡ್ರೋನ್​​ನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾನವ ಸಾಗಾಟದ ಡ್ರೋನ್ ತಯಾರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮೆಟಿರಿಯಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟರಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಡ್ರೋನ್ 50 ರಿಂದ 60 ಕೆಜಿವರೆಗಿನ ಮಾನವರನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದು ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್​​ನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. 2 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ, 15 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರ ಹಾರಬಲ್ಲದು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಡ್ರೋನ್ (ETV Bharat)

ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಪ್ರೊ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಏರ್ ಲಿಫ್ಟ್​ ಎಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್​​​ಮೆಂಟ್​​ನ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ರೋನ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಡ್ರೋನ್ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಡ್ರೋನ್ ನಿರ್ಮಾಣ (ETV Bharat)

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಡೈರಕರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಾ. ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡ್ರೋನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು 15 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ವೇಗವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ (ETV Bharat)

ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ; ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಡಾ. ಸಿ. ಎ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬಾ ಚುರುಕು. ಅವರು ಈ ಡ್ರೋನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಾನವರನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಡ್ರೋನ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದರೆ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ವರದಿ : ವಿನೋದ್ ಪುದು
