ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವೇಸ್ಟ್​​ನಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು; ಕೆಪಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್!

ಕೆಪಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವೇಸ್ಟ್​​ನಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವೇಸ್ಟ್​​ನಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 19, 2025 at 4:18 PM IST

Updated : September 19, 2025 at 4:34 PM IST

ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು

ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) : ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಪಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಸದಿಂದ ರಸ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವೇಸ್ಟ್​​ನಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೆಪಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದಲೇ ಸುಂದರ ರಸ್ತೆಯೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಪಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕಲಿಕೆ (ETV Bharat)

ಕೆಪಿಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಿಡಬ್ಲ್ಬುಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್​ದಾರರು ತಮ್ಮ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್​​ನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ವರದಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಂದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ವೇಳೆ ಕೊನೆಗೆ ತುಂಡಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್​​ದಾರರು ಮರಳಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಯೇ ರಾಶಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು.

ಇದೀಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆ ತಗ್ಗು- ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು 20 ಮೀಟರ್ ದಾರಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಸಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ವಿಭಾಗದ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವುದು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು.

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವೇಸ್ಟ್​​ನಿಂದ ಇಂಟರ್​ಲಾಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)

ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ದೀಪಕ್ ತಾಳೆಕರ್ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಳಸಿ ಇಂಟರ್​​ ಲಾಕ್​ ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವೇಸ್ಟ್​​ನಿಂದಲೇ ಇಂಟರ್​ಲಾಕ್ ತಯಾರಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 1200 ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್​​ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಹೊಂಡ - ಗುಂಡಿಯಿದ್ದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹುಡಿಜಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್​​ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ರೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಪಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)

ಜೊತೆಗೆ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಸಣ್ಣ ಚರಂಡಿಯನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡಿ ಜಲ್ಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್ ಬಳಸಿ 20 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, 3.50 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಥಿಯರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೌಚಾಲಯದ ದಾರಿ ಸುಗಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಖುಷಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವೇಸ್ಟ್​​ನಿಂದಲೇ ಇಂಟರ್​ಲಾಕ್ ತಯಾರಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಾಳೆಕರ್​ ಶಹಬ್ಬಾಶ್​ಗಿರಿ: 'ಶೇ, 40 ರಷ್ಟು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಶೇ, 60 ರಷ್ಟು ಜಲ್ಲಿ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಈ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ದೀಪಕ್ ತಾಳೆಕರ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಥಿಯರಿ ಜತೆ ಜತೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್​: ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಿವಿಲ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್​​ಗೆಂದು ಸೈಟ್​​ಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್​​ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ವೇಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪುಸ್ತಕದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ತುಂಡಾದ ಭಾಗ (ETV Bharat)

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವೇಸ್ಟ್​​ನಿಂದಲೇ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಿಂತನ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವೇಸ್ಟ್​​ನಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಲು ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)

'ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ವಾಷ್ ರೂಂಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ ವೇಸ್ಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್​​ನ್ನು ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 80 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೃಜನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಕಿಲ್​ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ: ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಸಂತೋಷ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಕಿಲ್​​ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶೌಚಾಲಯದ ದಾರಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಈ ರಸ್ತೆ ಕೆಸರಿನಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಕಲ್ಲು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಡೆದುಹೋಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಲವು ಬಾರಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು' ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಭೂಮಿಕಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

