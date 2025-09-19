ETV Bharat / state

ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ: ಅಹವಾಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 4043 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆ ಅಹವಾಲು ಸಭೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 19, 2025 at 8:23 AM IST

ಕಾರವಾರ: ಶರಾವತಿ ನದಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಕುರಿತು ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಹವಾಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಹವಾಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4,043 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಯೋಜನೆ ಪರವಾಗಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡದಿರುವುದು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಂತಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್​​ನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಬ್ಯಾಟರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. 10,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ 2,000 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು‌.

ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಗೇರುಸೊಪ್ಪ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ವೀರಾಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರುತಿ ಗುರೂಜಿ, "ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶರಾವತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರ ಬದುಕು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಲಿದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ 4,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಯೋಜನೆ ಈಗ 10,500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. 20 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಈ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಪುನರ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

''ಅಲ್ಲದೆ, ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಹಿಂದೆ ಕುರುಡು ಕಾಂಚಾಣದ ಕೈವಾಡವಿದೆ. ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನನ್ನದು ಜಾಗ ಹೋಗಲಿದೆ. ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಜೆಸಿಬಿ ಹಚ್ಚಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಲಕ್ಷ 60 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ನದಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನೀರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ಮು ಒಡೆದು ಮಾಡುವುದು ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ದ್ರೋಹ'' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

ಪರಿಸರವಾದಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಚಿಪಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಜಾಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ 350 ಕುಟುಂಬಗಳ 1,050 ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ವಿಷ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ'' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಂಬಲ: ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ''ಯೋಜನೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಕೆಪಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಜನರ ಅಳಿವು ಉಳಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಮಿಲಿಟರಿಯನ್ನು ಕರೆತಂದರೂ ನಾವು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪಕ್ಷಾತೀತ ವಿರೋಧ: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ನಾಯ್ಕ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸುನೀಲ್ ನಾಯ್ಕ, ರೈತ ಮುಖಂಡ ಕೊಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಅರಣ್ಯ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಹೋರಾಟಗಾರ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ನಾಯ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋರಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.

