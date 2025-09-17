ಪರಿಸರ ನಾಶಗೊಳಿಸಿ ಮಾಡುವ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಬೇಡ: ಮಾರುತಿ ಗುರೂಜಿ
ಬಂಗಾರಮಕ್ಕಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಗುರೂಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 2000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಮಂಗಳವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.
Published : September 17, 2025 at 1:13 PM IST
ಕಾರವಾರ(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ 2000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಉತ್ತರಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗತೊಡಗಿದೆ.
ಪರಿಸರ ನಾಶ ಮಾಡಿ, ಅಪರೂಪದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕುರುಹುಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಈ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಮುಂದಾಗಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೇರುಸೊಪ್ಪ ಬಂಗಾರಮಕ್ಕಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಗುರೂಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರುತಿ ಗುರೂಜೀ, "ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೆಜ್ ಯೋಜನೆ ಡಿಪಿಆರ್ ಇನ್ನೂ ನೀಡದೆಯೇ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಹವಾಲು ಸಭೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಡಿಪಿಆರ್ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಸಭೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹುನ್ನಾರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಹವಾಲು ಸಭೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.
ಒಂದು ಮರ ನಾಶ ಒಂದು ನರಹತ್ಯೆಗೆ ಸಮ: "ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಪಪ್ರಮಾಣದ ಹಾನಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ 16 ಸಾವಿರ ಮರ ಕಡಿಯಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮರ ಕಡೆದರೆ ಒಂದು ನರಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದಂತೆ. ನೀವು 16 ಸಾವಿರ ಮರ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಡಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಪರಿಸರ ಹಾನಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಣಿ ಚನ್ನಭೈರಾದೇವಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ದಾರಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
16 ಸಾವಿರ ಮರ ಕಡಿಯಲು ಹೊರಟ ಸರ್ಕಾರ: "ಹದಿಮೂರು ಇಲಾಖೆಗಳ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಿ. ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ ನಂತರ ಅಹವಾಲು ಸಭೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಜನರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತೆ. ನೀವೇ ರೂಪಿಸಿದ ಕಾಳಿಂಗ, ಸಿಂಗಳಿಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾನೂನು ಕೇವಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಾಗಿ ಇದೆಯೇ. ಜನರಿಗೆ ಮರ ಕಡಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ಯೋಜನೆಗೆ 16 ಸಾವಿರ ಮರ ಕಡಿಯಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ನಾಗರೀಕತೆ, ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಟಿದೆ" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ: "7 ಕಿ.ಲೋ. ಮೀಟರ್ ಸುರಂಗ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುರಂಗ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಲು ಜನರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂಕಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುರುಡು ಕಾಂಚಾಣ ಕುಣಿಯುವಾಗ ಇದ್ಯಾವುದು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕುರುಡು ಕಾಂಚಾಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ₹4 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಯೋಜನೆ 10,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ 20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಗಲಿದೆ. ಇದರ ಹೊಣೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಯುನೆಸ್ಕೋದಿಂದ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಣ ಪಡೆದು ಬಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ನೇಪಾಳ ಮಾದರಿಯ ಹೋರಾಟ ಎಚ್ಚರ: "ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಧುನಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೆಜ್ ಯೋಜನೆ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗುವ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಜನತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡರೆ ನೇಪಾಳ ಮಾದರಿಯ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಸಿಎಂ ಯೋಜನಾ ಸ್ಥಳ ಬಂದೊಮ್ಮೆ ನೋಡಲಿ: ರೈತ ಮುಖಂಡ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ದರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ಉದ್ದೇಶವಾದರು ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಿ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ನದಿಗಳು ಹುಟ್ಟುವ ಜಾಗ ಇದು. ಇದನ್ನು ಕಲುಷಿತ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಯಾಕೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಲಿ. ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳಲಿದೆ" ಎಂದರು.
ಮುಂದುವರೆದು, "ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 24 ಕಡೆ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾಡಿನತ್ತ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: "ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ ಸ್ಟೋರೆಜ್ ಮಾಡಲು ಸ್ಫೋಟಕ ಬಳಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಂಗಳಿಕ, ಇತರೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆಯೇ. ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಗಿಡ ಕಡಿದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ದಂಡ ಹಾಕಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ 16 ಸಾವಿರ ಮರ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು, ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ "ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮಾರುತಿ ಗುರೂಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಸರ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.
