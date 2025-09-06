ETV Bharat / state

ಎಸ್​ಪಿ ಕುರಿತು ಶಾಸಕರ ಅವಮಾನಕರ ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ‌ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಐಜಿಪಿಗೆ ಪತ್ರ

ಎಸ್​ಪಿ ಕುರಿತು ಹರಿಹರಿದ ಶಾಸಕರು ನೀಡಿರುವ ಅವಮಾನಕರ ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ‌ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗವು ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಐಜಿಪಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ.

HARIHAR MLA INSULTING REMARKS
ಶಾಸಕ ಬಿಪಿ ಹರೀಶ್ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 6, 2025 at 12:56 PM IST

Updated : September 6, 2025 at 1:57 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಉಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುರಿತು ಹರಿಹರದ ಶಾಸಕ ಬಿಪಿ ಹರೀಶ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಅವಮಾನಕರ ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ‌ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಐಜಿಪಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಎಸ್​ಪಿ ಉಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ಕುರಿತು ಅವಮಾನಕರ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಖಂಡನೀಯ, ಶಾಸಕರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಯೋಗ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತಿದೆ, ಈ ಕೂಡಲೇ ಶಾಸಕ ಬಿಪಿ ಹರೀಶ್ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವರದಿಯನ್ನು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಐಜಿಪಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.‌

ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೀದೆ?: ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಶಾಮನೂರು ಕುಟುಂಬದವರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದರೂ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯವರು ನಾಯಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ಸಭೆ-ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಎಸ್‌ಪಿ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವರ ಮನೆಯವರು ಬಂದರೆ ನಾಯಿಯ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹರಿಹರದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ.ಹರೀಶ್‌ ಅವರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಧಿಕಾರಿಯಾದ ಉಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅವರು, ಕೆ.ಟಿ.ಜೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಪಿ.ಹರೀಶ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಅಪಮಾನಿಸುವುದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ, ಗಂಭೀರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು, ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ವರದಿಯನ್ನು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ.

ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಕರ ಪದ ಬಳಕೆ: ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಬಿಪಿ ಹರೀಶ್, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಗೇಟ್​ನಲ್ಲಿ ಎಸ್​ಪಿ ನಿಂತು ಸಂಸದರನ್ನು ವೆಲ್ ಕಂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಶಾಸಕರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಅವಮಾನಕರ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಖುದ್ದು ದೂರು ನೀಡಿದ ಎಸ್​ಪಿ: ಶಾಸಕರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಖದ್ದಾಗಿ ಎಸ್ಪಿ ಉಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಕೆಟಿಜೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ BNS 132, 351(2), 79 ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

Last Updated : September 6, 2025 at 1:57 PM IST

