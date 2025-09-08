ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸರಳೀಕರಣದಿಂದ ಆದಾಯ ನಷ್ಟದ ಭೀತಿ: ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಸೀಮಿತ ಆಯ್ಕೆ
ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 15,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 8, 2025 at 8:26 PM IST
ವರದಿ: ವೆಂಕಟ್ ಪೊಳಲಿ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಿಎಸ್ಟಿ (Goods and Services Tax) ತೆರಿಗೆ ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ನಷ್ಟದ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಸರಳೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಆದಾಯ ನಷ್ಟದ ಆತಂಕದ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಸಂದಿಗ್ದತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇನ್ಮುಂದೆ 5% ಮತ್ತು 18% ಮಾತ್ರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇರಲಿದ್ದು, ಐಶಾರಾಮಿ, ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ 40% ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಸರಳೀಕರಣವು ಜನರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯಾದರೂ ಈ ಮಾರ್ಪಾಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಸರಳೀಕರಣದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆದಾಯ ನಷ್ಟದ ಭೀತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಸರಳೀಕರಣದಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು 15,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ನಷ್ಟದ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣದ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಸರಳೀಕರಣ ಅಡ್ಡಗತ್ತರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ದರ ಸರಳೀಕರಣವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದರೂ, ಇತ್ತ ಆದಾಯ ನಷ್ಟದ ಭೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹದ ತೆಲೆನೋವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಆದಾಯ ನಷ್ಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನು? ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಸರಳೀಕರಣದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು 15,000 ಕೋಟಿ. ರೂ.ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ನಷ್ಟದ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ವಿವರಿಸುವಂತೆ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಂದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಈವರೆಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ನಿವ್ವಳ ತೆರಿಗೆ ದರ 14% ಇದ್ದರೆ, ಈಗ ಅದು 11% ದರ ಇದೆ. ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1%ರಷ್ಟು ಕಡಿತವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಅಂದಾಜು 10%ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದಾಗ 3.6% ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ 2.9% ಮಾತ್ರ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿಯ (Gross State Domestic Product) 2.9%ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2024-25ರಲ್ಲಿ 30,677 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಖೋತಾ ಆಗಿದೆ. 2023-24ರಲ್ಲಿ 24,170 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು 2022-23ರಲ್ಲಿ 22,654 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಖೋತ ಆಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರದ ರಾಜ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ 2016-17ಗೆ ಮತ್ತು 2024-25ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 21,977 ಕೋಟಿ ರಷ್ಟು ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 18,880 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಇವೆರಡರಿಂದ 40,857 ಕೋಟಿ ರೂ. ಒಟ್ಟು ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲು 35%ರಿಂದ 23%ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗಿರುವ ಆದಾಯ ಖೋತಾ ವಾರ್ಷಿಕ 70,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 15,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ನಷ್ಟ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಏನಿದೆ? ಈ ಮುನ್ನ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50%ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆಯದ್ದೇ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ 2021-22 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ 77,231 ಕೋಟಿ ರೂ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದೆ. 2022-23 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 81,848 ಕೋಟಿ ರೂ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ 2023-24 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 72,452 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು 2024-25 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ 77,329 ಕೋಟಿ ರೂ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದೆ. 2025-26 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ 32,478 ಕೋಟಿ ರೂ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 10,41,674 ಜಿಎಸ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಡಿ ಪಾವತಿದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 9,42,650 ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರಾಜಿ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಡಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 99,024 ಇದೆ. ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. 2024-25ರಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಸರಾಸರಿ ಸುಮಾರು 8,050ರಂತೆ ಒಟ್ಟು 96,590 ಮಂದಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ 2025-26 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಸರಾಸರಿ 12,000 ರಂತೆ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 59,786 ಮಂದಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿರುವ ಅಂಕಿಅಂಶದಂತೆ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಐಜಿಎಸ್ಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 2021-22ರಲ್ಲಿ 25,534 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ 2022-23ರಲ್ಲಿ 30,066 ಕೋಟಿ ರೂ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಐಜಿಎಸ್ ಟಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ. 2023-24 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 34,217 ಕೋಟಿ ರೂ. ಐಜಿಎಸ್ಟಿ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. 2024-25 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 37,493 ಕೋಟಿ ರೂ. ಐಜಿಎಸ್ ಟಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು? ಇತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಸರಳೀಕರಣದಿಂದ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಕಡಿತದಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಇದರಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದ ಆದಾಯ ನಷ್ಟದ ಭೀತಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಡ್ಡಗತ್ತರಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ಇತ್ತ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸರಳೀಕರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಒಲವು ಹೊಂದಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಹೊರೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸರಳೀಕರಣದಿಂದ ರಾಜಸ್ವ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಭಾರಿ ಖೋತವಾದರೆ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆಕಾಯಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ಆತಂಕವಾಗಿದೆ.
ಆದಾಯ ಖೋತವಾದರೆ ಹಣಕಾಸು ಹೊಂದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಸರಳೀಕರಣದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಖರೀದಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹದ ಏರುಪೇರಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ದರ ಸರಳೀಕರಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸರಳೀಕರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನುಸರಣೆ ಹೆಚ್ಚಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಅಧಿಕವಾಗುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ಮೂಲಗಳೆಲ್ಲವೂ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದರ ಸರಳೀಕರಣದಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದ ಆದಾಯ ನಷ್ಟ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಈ ದರ ಸರಳೀಕರಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಖರೀದಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಆದಾಯ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ನಡೆ, ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 1,500 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟದ ಅಂದಾಜು: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಸರಳೀಕರಣದಿಂದ ಸುಮಾರು ವಾರ್ಷಿಕ 48,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ ರಾಜ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು 1,500-2000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳು ಮುಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಧಿಕ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಟಿ. ಮನೋಹರ್ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸರಳೀಕರಣ ಒಳ್ಳೆಯ ತೀರ್ಮಾನ. ಇದರಿಂದ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಖರೀದಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಮಿ ಲಕ್ಸುರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು 28%ದಿಂದ 18%ಗೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಖರೀದಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕ 15,000 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ನಷ್ಟ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾತ್ರ. ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ, ಖರೀದಿ, ಬಳಕೆ ನಿಖರ ಅಂಕಿಅಂಶ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ನಷ್ಟದ ಅಂದಾಜು ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ, 15,000 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಗುವುದನ್ನು ಈಗಲೇ ಊಹೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸರಳೀಕರಣದಿಂದ ಸುಮಾರು 48,000 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ನಷ್ಟದ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ, ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಖರೀದಿ, ಬಳಕೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನುಸರಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಆದ ಕಾರಣ ಸಹಜವಾಗಿನೇ ಖರೀದಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆಶಾವಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.