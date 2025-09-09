ETV Bharat / state

ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಕೋರಿ ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದಿಂದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಮನವಿ

ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೋಮವಾರ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

State Contractors Association office bearers submit petition to DCM seeking payment of outstanding bills
ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 9, 2025 at 8:42 AM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ನಾಲ್ಕು ನಿಗಮಗಳ ಶೀಘ್ರ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿ​ಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಕುಮಾರಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಭೇಟಿಯಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.‌ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವೀಂದ್ರ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ 4 ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ. 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗದೆ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗುತ್ತಿಗೆಗಾರರ ಮನವಿ ಏನು?:

  • ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಸಂಬಂಧಿತ 2019ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಯಿಂದ 3 ಕೋಟಿ ರೂ.ವರೆಗೂ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
  • ನಾಲ್ಕು ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ 2019ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ 80% ಜೇಷ್ಠತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 20% ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇ.ಎಂ.ಡಿ. ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ನಿಗಮಗಳ ಇಲಾಖೆಯವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಗಮಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳನ್ನು ಹಲವು ಸಾರಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಹಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಲ್.ಓ.ಸಿ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹಾರಿಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇದೇ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

32 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್: ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಆಗಿದೆ. 8 ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 32 ಸಾವಿರ ಕೋಟೆ ಬಿಲ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ನಾಲ್ಕು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ ಹಣ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸುಮಾರು 12 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿತ್ತು ಎಂದರು.

ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 50% ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ‌. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

