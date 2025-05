ETV Bharat / state

ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ‌ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಯತ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೂಂಡಾಗಿರಿತನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ: ಡಿ.ಎಸ್.ಅರುಣ್ - D S ARUN

ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರುಣ್ ( ETV Bharat )

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ ಗೂಂಡಾಗಳು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೂಂಡಾಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರುಣ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಿ.ಟಿ.ರವಿಯವರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಯ್ತು. 18 ಶಾಸಕರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ, ಅವರ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ‌. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಗೂಂಡಾವರ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ. ಎಸ್. ಅರುಣ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

