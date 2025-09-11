ETV Bharat / state

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೃದ್ಧರು;ಎಸ್​ಆರ್​​ಎಸ್​ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬಯಲು

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ವಿಚ್ಛೇದನ, ವಿಧವಾ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

SRS Data on Marital Status And Sex and Percentage distribution of estimated population by age-group In Karnataka
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ವೃದ್ಧರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್​ ಆಫ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಾದರಿ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ(ಎಸ್​ಆರ್​ಎಸ್) ಇದು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ರಿಜಿಸ್ಟರ್​ ಆಫ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 2023 ಎಸ್​ಆರ್​ಎಸ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಬಯಲಾಗಿದ್ದು, 0-14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶೇ 24.2 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. 1991ರಲ್ಲಿ ಶೇ 36.3ರಷ್ಟಿದ್ದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ, 60 ಹಾಗೂ 60ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವರ್ಷದವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇ 9.7ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಜನನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಎಸ್​ಆರ್​ಎಸ್​ ವರದಿ ಕುರಿತು: ರಿಜಿಸ್ಟರ್​ ಆಫ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 2023ರ ಮಾದರಿ ನೋಂದಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಎಸ್​ಆರ್​ಎಸ್​) ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು 8,804 ಮಾದರಿ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 8.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 511 ಮಾದರಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ, ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ, ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಮರಣ ಸೂಚಕಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಡೆಸುವ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ.

ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಲಿಂಗಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದರೂ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದರ

ವಯೋಮಿತಿ ಲಿಂಗಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕವ್ಯತ್ಯಾಸ
0-4 ವರ್ಷ ಪುರುಷ 8.2 7.5 -0.7
ಮಹಿಳೆ7.77.0 -0.7
0-14 ವರ್ಷ ಪುರುಷ24. 9 22.4-2.5
ಮಹಿಳೆ 23.621.3 -2.3
15- 59 ವರ್ಷಪುರುಷ65.9 68.4 +2.5
ಮಹಿಳೆ 66.2 67.6 +1.4
60 ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರುಪುರುಷ9.29.1-0.1
ಮಹಿಳೆ10.211.1+0.9

ಮಕ್ಕಳ ದರ ಕುಸಿತ: ಲಭ್ಯವಿರುವ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, 2022ರಲ್ಲಿ 0-4ರವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ವಯೋಮಾನದ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಎರಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 0- 4ರ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಅಲ್ಪಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕರ್ನಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

0-14 ವಯೋಮಾನದ ಗುಂಪಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆ: ಈ ವಯೋಮಾನದ ಗುಂಪಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಗೋಚರಿಸಿದೆ. ಈ ವಯೋಮಾನದವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಹಾಗೇ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡಾವಾರು

20222023
ಗ್ರಾಮೀಣನಗರಗ್ರಾಮೀಣನಗರ
ವಯೋಮಿತಿಪುರುಷಮಹಿಳೆಪುರುಷಮಹಿಳೆಪುರುಷಮಹಿಳೆಪುರುಷಮಹಿಳೆ
0-47.77.56.96.77.87.47.06.4
0-1423.022.221.921.122.521.822.320.5
15-5967.867.869.370.168.166.068.869.7
60 ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು9.210.18.88.89.312.18.99.8

15 ರಿಂದ 59 ವರ್ಷದ ವಯೋಮಾನದ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಈ ವರ್ಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪುರುಷರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ದುಡಿಯುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 2.5 ಮತ್ತು 1.4 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ: ದೇಶದಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಜೀವನ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಯುವ ಜನತೆಯ ವಲಸೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ವಯಸ್ಸಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.

ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿ: ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಡಿವೋರ್ಸ್​,ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ, ವಿಧವಾ ಪ್ರಕರಣ:

ದೇಶದ ಫಲವತ್ತತೆ, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಸ್ಆರ್​ಎಸ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 1991ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿಧವೆಯರು, ವಿಚ್ಛೇದಿತರು, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

2022202220232023
ವರ್ಗಲಿಂಗ ಕರ್ನಾಟಕಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕಭಾರತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (2023)
ಅವಿವಾಹಿತರು ಪುರುಷ55.7 56.3 55.4 55.4 0.0
ಮಹಿಳೆ41.945.741.045.3-4.3
ವಿವಾಹಿತರುಪುರುಷ42.942. 243.142.9+0.2
ಮಹಿಳೆ49.849 50.049+1.0
ವಿಚ್ಛೇದಿತ, ವಿಧವಾ, ಪ್ರತ್ಯೇಕಪುರುಷ1.41.51.51.7-0.2
ಮಹಿಳೆ8.35.29.15.6+3.5

ಡಿವೋರ್ಸ್​, ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ, ವಿಧವಾ ಪ್ರಕರಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಮದುವೆಯಾಗದವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ವಿವಾಹಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿಚ್ಛೇದಿತರು, ವಿಧವೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದು ಮದುವೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ತೋರಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು 1991ರಲ್ಲಿ 8.3ದಾಖಲಾದರೆ, 2023ರಲ್ಲಿ 9.1 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ದೀರ್ಘ ಜೀವಿತಾವಧಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶ ಅಥವಾ ವಿವಾಹ ವಿಮುಖ ಮಾದರಿ ತೋರಿಸಿದೆ.

ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತ: 2023ರ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ 18 ವರ್ಷ ಒಳಗಿನ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ, ಕ್ರಮಗಳ ಜಾರಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು 18 ರಿಂದ 20ರ ಒಳಗೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. 21 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ಕಂಡಿದೆ.

