ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯಜೀವಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಬಾಳಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟಿದ ಕ್ರೀಡಾಪ್ರೇಮ, ಯುವಕರನ್ನೂ ನಾಚಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹ
ಹಿರಿಯನಾಗರಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರು ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನು ನಾಚಿಸುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರೆದರು.
Published : September 15, 2025 at 10:48 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ನಗರದ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮಾಗಾವಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಭಾನುವಾರ ಹಿರಿಯರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹರ್ಷ ಕೇಕೆ ಉದ್ಘಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. 60 ವರ್ಷ ಮೀರಿದ ಹಿರಿಯ ಜೀವಗಳು ಯುವಕರನ್ನು ನಾಚಿಸುವಂತೆ ಕ್ರೀಡಾಪ್ರೇಮ ಮೆರೆದರು. ಇಳಿವಯಸ್ಸನ್ನು ಮರೆತು ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಂತೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ.
ಹೌದು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯಜೀವಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಯುವಕರನ್ನು ನಾಚಿಸುವ ಕ್ರೀಡಾಸ್ಪೂರ್ತಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಂಟು ತಾಲೂಕುಗಳ ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಿರಿಯ ಜೀವಗಳು ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 70 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು 80 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯಿರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಟೋಟಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದೈಹಿಕ ಕ್ರೀಡೆಗಳಾದ ಓಟ, ಲಘು ನಡಿಗೆ, ಮ್ಯುಸಿಕಲ್ ಚೇರ್, ಬಕೆಟ್ಗೆ ಬಾಲ್ ಹಾಕುವುದು, ರಿಂಗ್ ಹಾಕುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ ಏಕಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ವಯಸ್ಸು ದೇಹಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗಲ್ಲ: ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಬಾಳಸಂಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಗಳು ವಯಸ್ಸು ಮರೆತು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ತಾವು ವಿಜೇತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕುಣಿತ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗಲ್ಲಾ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಜೀವಗಳ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಕಲಚೇತನರ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಆಶುನದಾಪ್ ಹಿರಿಯರ ಉತ್ಸಾಹ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಯುವಕರನ್ನು ನಾಚಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಮೀರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಹಿರಿಯರ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾದ ಅಧಿಕಾರಿ: ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಶುನದಾಪ್, "60 ವರ್ಷವಾದರೆ ಸಾಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. 60 ವರ್ಷವಾಯಿತು ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಜೀವಗಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಜೀವಗಳ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕ್ರೀಡೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಯಸ್ಸು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ವಿನಃ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ದಿನಾಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. 60 ವರ್ಷವಾದವರಾದ ನಾವೇ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಹದಿಹರೆಯದವರ ಯಾರ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಾರೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಶು ನದಾಫ್.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡೆ ಸಹಕಾರಿ: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕ್ರೀಡಾಪ್ರೇಮ ಮೆರೆದ ಹಿರಿಯನಾಗರಿಕರ ಸಂಭ್ರಮವಂತೂ ಹೇಳತೀರದು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಿಕ್ಕ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದರು. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾನು ಆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನೀನು ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಸಿದರು. ಹಿರಿಯಜೀವಗಳು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಬವಣೆಗಳನ್ನು ಗೆಳೆಯರ ಮುಂದೆ ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾವೇರಿ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘಧ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಿರಿಯನಾಗರಿಕ ಎಸ್.ಬಿ. ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ, "ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ರೀತಿಯ ಹಿರಿಯನಾಗರಿಕರ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬೆಸೆಯುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ನಡೆದ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರುವುದು ಮುಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರಬೇಕು" ಎಂದು ಎಸ್. ಬಿ. ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಕ್ರೀಡೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಜೀವಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅರಳು ಮರಳು ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಆದರೆ ಇವರಲ್ಲಿನ ಕಲೆ ಪ್ರತಿಭೆ ನೋಡಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ತುಂಬಬೇಕಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಕಲೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಸಾರಿದರು.
