ETV Bharat / state

ದೀಪಾವಳಿ-ಛತ್ ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆ; ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸಮಯ ಇತರ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ - SPECIAL TRAINS

ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಛತ್ ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಿದೆ. ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹೊರಡುವ ಹಾಗೂ ಬರುವ ಸಮಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

SPECIAL TRAINS
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 30, 2025 at 12:23 PM IST

3 Min Read

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಮುಂಬರುವ ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಛತ್ ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಸೌಲ್ (ಬಿಹಾರ) ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಭಗತ್-ಕಿ-ಕೋಠಿ (ರಾಜಸ್ಥಾನ) ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹೊರಡುವ ಹಾಗೂ ಬರುವ ಸಮಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ರಕ್ಸೌಲ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು (17 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳು):

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2025ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 2025ರ ವರೆಗೆ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07357 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪ್ರತೀ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು, ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 10:05 ಗಂಟೆಗೆ ರಕ್ಸೌಲ್ ತಲುಪಲಿದೆ. ವಾಪಸು, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07358 ರಕ್ಸೌಲ್‌ನಿಂದ ಪ್ರತೀ ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9, 2025 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2025ರ ವರೆಗೆ ಸಂಜೆ 4:55 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು, ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 5:25 ಗಂಟೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ.

ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಎಸ್‌ಎಂಎಂ ಹಾವೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಬೀರೂರು, ಅರಸೀಕೆರೆ, ತುಮಕೂರು, ಯಲಹಂಕ, ಧರ್ಮಾವರಂ, ಗುಂತಕಲ್, ಕೃಷ್ಣ, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್, ಕಾಜಿಪೇಟ್, ಬಲ್ಹಾರ್ಷಾ, ಚಂದ್ರಾಪುರ, ನಾಗ್ಪುರ, ಆಮ್ಲಾ, ಬೇತುಲ್, ಇಟಾರ್ಸಿ, ಪಿಪಾರಿಯಾ, ನರಸಿಂಗ್‌ಪುರ, ಮದನ್ ಮಹಲ್, ಕಟ್ನಿ, ಸತ್ನಾ, ಮಾಣಿಕ್ಪುರ, ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ಚೀಯೋಕಿ, ಮಿರ್ಜಾಪುರ, ಪಂಡಿತ ದೀನ್ ದಯಾಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಜಂ., ಬಕ್ಸರ್, ಅರಾ, ದಾನಾಪುರ, ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ, ಸೋನ್ಪುರ, ಹಾಜಿಪುರ, ಮುಜಾಫ್ಫರಪುರ್, ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಮತ್ತು ಬೈರ್ಗನಿಯಾ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ.

ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ 2 ಎಸಿ 2-ಟೈರ್, 5 ಎಸಿ 3-ಟೈರ್, 10 ಸ್ಲೀಪರ್, 4 ಸಾಮಾನ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು 2 ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್/ಡಿ ಬೋಗಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 23 ಬೋಗಿಗಳಿರಲಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಭಗತ್-ಕಿ-ಕೋಠಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲು (5 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳು):

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28, 2025ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26, 2025ರ ವರೆಗೆ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07359 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪ್ರತೀ ಭಾನುವಾರದಂದು ಸಂಜೆ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು, ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಭಗತ್-ಕಿ-ಕೋಠಿ ತಲುಪಲಿದೆ. ಪುನಃ ಇದೇ ರೈಲು (ಸಂಖ್ಯೆ 07360) ಭಗತ್-ಕಿ-ಕೋಠಿಯಿಂದ ಪ್ರತೀ ಮಂಗಳವಾರದಂದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28, 2025ರ ವರೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:50 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು, ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15 ಗಂಟೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ.

ಈ ರೈಲು ಹೋಗುವಾಗ ಮತ್ತು ಬರುವಾಗ ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಘಟಪ್ರಭಾ, ಮಿರಜ್, ಸಾಂಗ್ಲಿ, ಕರಾಡ್, ಸತಾರಾ, ಪುಣೆ, ಕಲ್ಯಾಣ್, ವಸಾಯಿ ರೋಡ್, ವಾಪಿ, ಸೂರತ್, ವಡೋದರಾ, ಮಹೇಸನಾ, ಪಾಲನ್ಪುರ್, ಅಬು ರೋಡ್, ಪಿಂಡ್ವಾರಾ, ಫಲ್ನಾ, ಮಾರ್ವಾರ್, ಪಾಲಿ ಮಾರ್ವಾರ್, ಮತ್ತು ಲೂನಿ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ. 20 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಎಸಿ 2-ಟೈರ್, 16 ಎಸಿ 3-ಟೈರ್, ಮತ್ತು ಜನರೇಟರ್ ಕಾರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 2 ಲಗೇಜ್ ಕಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯಾನ್ ಬೋಗಿಗಳು ಇರಲಿವೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆ: ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ವಿವರ - SPECIAL TRAIN SERVICE

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್–ಮೈಸೂರು–ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಮುಂದುವರೆಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07033 ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್–ಮೈಸೂರು ವಿಶೇಷ ರೈಲು 01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಿಂದ 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರ ವರೆಗೆ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 17 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29ರಂದು ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, 07034 ಮೈಸೂರು–ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು 02 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಿಂದ 01 ನವೆಂಬರ್ 2025ರ ವರೆಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಒಟ್ಟು 17 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ರೈಲುಗಳು ಇದೇ ಮೊದಲಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ಬೋಗಿ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲೇ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಥ್ವಿ ಎಸ್.ಹುಲ್ಲಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಮುಂಬರುವ ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಛತ್ ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಸೌಲ್ (ಬಿಹಾರ) ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಭಗತ್-ಕಿ-ಕೋಠಿ (ರಾಜಸ್ಥಾನ) ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹೊರಡುವ ಹಾಗೂ ಬರುವ ಸಮಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ರಕ್ಸೌಲ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು (17 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳು):

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2025ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 2025ರ ವರೆಗೆ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07357 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪ್ರತೀ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು, ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 10:05 ಗಂಟೆಗೆ ರಕ್ಸೌಲ್ ತಲುಪಲಿದೆ. ವಾಪಸು, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07358 ರಕ್ಸೌಲ್‌ನಿಂದ ಪ್ರತೀ ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9, 2025 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30, 2025ರ ವರೆಗೆ ಸಂಜೆ 4:55 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು, ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 5:25 ಗಂಟೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ.

ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಎಸ್‌ಎಂಎಂ ಹಾವೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಬೀರೂರು, ಅರಸೀಕೆರೆ, ತುಮಕೂರು, ಯಲಹಂಕ, ಧರ್ಮಾವರಂ, ಗುಂತಕಲ್, ಕೃಷ್ಣ, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್, ಕಾಜಿಪೇಟ್, ಬಲ್ಹಾರ್ಷಾ, ಚಂದ್ರಾಪುರ, ನಾಗ್ಪುರ, ಆಮ್ಲಾ, ಬೇತುಲ್, ಇಟಾರ್ಸಿ, ಪಿಪಾರಿಯಾ, ನರಸಿಂಗ್‌ಪುರ, ಮದನ್ ಮಹಲ್, ಕಟ್ನಿ, ಸತ್ನಾ, ಮಾಣಿಕ್ಪುರ, ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ಚೀಯೋಕಿ, ಮಿರ್ಜಾಪುರ, ಪಂಡಿತ ದೀನ್ ದಯಾಲ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಜಂ., ಬಕ್ಸರ್, ಅರಾ, ದಾನಾಪುರ, ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ, ಸೋನ್ಪುರ, ಹಾಜಿಪುರ, ಮುಜಾಫ್ಫರಪುರ್, ಸೀತಾಮರ್ಹಿ ಮತ್ತು ಬೈರ್ಗನಿಯಾ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ.

ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ 2 ಎಸಿ 2-ಟೈರ್, 5 ಎಸಿ 3-ಟೈರ್, 10 ಸ್ಲೀಪರ್, 4 ಸಾಮಾನ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು 2 ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್/ಡಿ ಬೋಗಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 23 ಬೋಗಿಗಳಿರಲಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಭಗತ್-ಕಿ-ಕೋಠಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲು (5 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳು):

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28, 2025ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26, 2025ರ ವರೆಗೆ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07359 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪ್ರತೀ ಭಾನುವಾರದಂದು ಸಂಜೆ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು, ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಭಗತ್-ಕಿ-ಕೋಠಿ ತಲುಪಲಿದೆ. ಪುನಃ ಇದೇ ರೈಲು (ಸಂಖ್ಯೆ 07360) ಭಗತ್-ಕಿ-ಕೋಠಿಯಿಂದ ಪ್ರತೀ ಮಂಗಳವಾರದಂದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28, 2025ರ ವರೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:50 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು, ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15 ಗಂಟೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ.

ಈ ರೈಲು ಹೋಗುವಾಗ ಮತ್ತು ಬರುವಾಗ ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಘಟಪ್ರಭಾ, ಮಿರಜ್, ಸಾಂಗ್ಲಿ, ಕರಾಡ್, ಸತಾರಾ, ಪುಣೆ, ಕಲ್ಯಾಣ್, ವಸಾಯಿ ರೋಡ್, ವಾಪಿ, ಸೂರತ್, ವಡೋದರಾ, ಮಹೇಸನಾ, ಪಾಲನ್ಪುರ್, ಅಬು ರೋಡ್, ಪಿಂಡ್ವಾರಾ, ಫಲ್ನಾ, ಮಾರ್ವಾರ್, ಪಾಲಿ ಮಾರ್ವಾರ್, ಮತ್ತು ಲೂನಿ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ. 20 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಎಸಿ 2-ಟೈರ್, 16 ಎಸಿ 3-ಟೈರ್, ಮತ್ತು ಜನರೇಟರ್ ಕಾರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 2 ಲಗೇಜ್ ಕಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯಾನ್ ಬೋಗಿಗಳು ಇರಲಿವೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆ: ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ವಿವರ - SPECIAL TRAIN SERVICE

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್–ಮೈಸೂರು–ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಮುಂದುವರೆಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07033 ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್–ಮೈಸೂರು ವಿಶೇಷ ರೈಲು 01 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಿಂದ 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರ ವರೆಗೆ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 17 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29ರಂದು ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, 07034 ಮೈಸೂರು–ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು 02 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಿಂದ 01 ನವೆಂಬರ್ 2025ರ ವರೆಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಒಟ್ಟು 17 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ರೈಲುಗಳು ಇದೇ ಮೊದಲಿನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ಬೋಗಿ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲೇ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಥ್ವಿ ಎಸ್.ಹುಲ್ಲಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

For All Latest Updates

TAGGED:

DIWALI SPECIAL TRAINSCHHATH SPECIAL TRAINSವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರDHARWADSPECIAL TRAINS

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದರೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸೆ.1ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಜೋಧಪುರ್‌ ನೇರ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಸ್ತು: ಹೀಗಿದೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಲು ಇದೇ ಕಾರಣ ಎಂದ ಪೂಜಾರ!

ಚೌಕಿದಾರ್​: ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬಾರ್, ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ 'ಓ ಮೈ ಬ್ರೋ' ಸಾಂಗ್​​ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.