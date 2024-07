ETV Bharat / state

ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಗಮನಿಸಿ: ಘಾಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆ; ಮಂಗಳೂರು - ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆ - Special Train

1. ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು - ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ - ಯಶವಂತಪುರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್ (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06547/06548): ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06547 ಜುಲೈ 19ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟು, ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:40ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ತಲುಪಲಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ (11:10/11:12 pm), ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು (11:25/11:27 pm), ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ (12:08/12:10 am), ನೆಲಮಂಗಲ (12:23/12:25 am), ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ (02:18/02:20 am), ಹಾಸನ (03:55/04:00 am), ಸಕಲೇಶಪುರ (04:50/05:00 am), ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ (08:35/08:45 am) ಮತ್ತು ಕಬಕಪುತ್ತೂರು (09:33/09:35 am) ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ (10:03/10:05 am) ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06548 ಜುಲೈ 20ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:40ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್​ನಿಂದ ಹೊರಟು, ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 11:15 ಗಂಟೆಗೆ ಯಶವಂತಪುರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲು ಬಂಟ್ವಾಳ (02:08/02:10 pm), ಕಬಕಪುತ್ತೂರು (02:38/02:40 pm), ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ (03:20/03:30 pm), ಸಕಲೇಶಪುರ (05:50/06:00 pm), ಹಾಸನ (06:40/06:50 pm), ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ (07:28/07:30 pm), ನೆಲಮಂಗಲ (09:43/09:45 pm) ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ (10:33/10:35pm) ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

2. ಯಶವಂತಪುರ - ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ - ಯಶವಂತಪುರ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ (06549/06550): ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06549 ಜುಲೈ 21 ಮತ್ತು 22ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:30 ಗಂಟೆಗೆ ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಹೊರಟು, ಅದೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:40ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ತಲುಪಲಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ (12:40/12:42am), ನೆಲಮಂಗಲ (12:58/01:00am), ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ (03:08/03:10am), ಹಾಸನ (03:55/04:00am), ಸಕಲೇಶಪುರ (04:50/05:00am), ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ (08:35/08:45 am), ಕಬಕಪುತ್ತೂರು (09:33/09:35 am) ಮತ್ತು ಬಂಟವಾಳ (10:03/10:05 am) ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06550 ಜುಲೈ 21 ಮತ್ತು 22ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.40ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್​ನಿಂದ ಹೊರಟು, ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 11.15ಕ್ಕೆ ಯಶವಂತಪುರ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲು ಬಂಟ್ವಾಳ (02:08/02:10 pm), ಕಬಕಪುತ್ತೂರು (02:38/02:40 pm), ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ (03:20/03:30pm), ಸಕಲೇಶಪುರ (05:50/06:00 pm), ಹಾಸನ (06:40/06:50 pm), ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ (07:28/07:30 pm), ನೆಲಮಂಗಲ (09:43/09:45 pm) ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ (10:33/10:35 pm) ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು (06547/48 ಮತ್ತು 06549/50) ಎಸಿ-2 ಟೈಯರ್-2, ಎಸಿ-3 ಟೈಯರ್-2, ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್-6, ಸಾಮಾನ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ-6 ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್/ಡಿ-2 ಸೇರಿದಂತೆ 18 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿವೆ.

