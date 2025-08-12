ETV Bharat / state

13ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿದ್ದ ವಿಠಲ ಕಿಣಿ: ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರನಿಗೀಗ 97 ವರ್ಷ - FREEDOM FIGHTER VITTAL KINI

ತನ್ನ 13ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ, ಅಣ್ಣನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ಮಟ್ಟಾರ್ ವಿಠಲ ಕಿಣಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

FREEDOM FIGHTER VITTAL KINI
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮಟ್ಟಾರ್ ವಿಠಲ ಕಿಣಿ (ETV Bharat)
ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು

ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಆಗಸ್ಟ್​ 15 ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಿದ್ದತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಇದೀಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಟ್ಟಾರ್ ವಿಠಲ ಕಿಣಿ. ತನ್ನ 13ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ, ಅಣ್ಣನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ಮಟ್ಟಾರ್ ವಿಠಲ ಕಿಣಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

1929 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಟ್ಟಾರ್ ವಿಠಲ್ ಕಿಣಿ ಅವರಿಗೀಗ 97 ವರ್ಷ. 100 ವರ್ಷ ತುಂಬಲು ಇನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಟ್ಟಾರ್​ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಟ್ಟಾರ್ ವಿಠಲ ಕಿಣಿ ಅವರು 7ನೇ ತರಗತಿಯ ಬಳಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದದ್ದು ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದು ಅವರ ಮಾವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ವಾಮನ ಶೆಣೈ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಅವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮಟ್ಟಾರ್ ವಿಠಲ ಕಿಣಿ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ತೊಡಗಿದರು.

13ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿದ್ದ ವಿಠಲ ಕಿಣಿ (ETV Bharat)

1942 ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಾರ್ ವಿಠಲ ಕಿಣಿ ಅವರಿಗೆ 13 ವರ್ಷ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಮಟ್ಟಾರ್ ವಿಠಲ ಕಿಣಿ ಅವರು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರು ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪರವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದ ವಿಠಲ ಕಿಣಿ ಮತ್ತು ಸಹಪಾಠಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

freedom fighter Vittal Kini
ಮಟ್ಟಾರ್ ವಿಠಲ ಕಿಣಿ (ETV Bharat)

ಗಾಂಧೀಜಿ ನೋಡಿದ ಘಳಿಗೆ: 1935 ರಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಾರ್ ವಿಠಲ ಕಿಣಿ ಅವರಿಗೆ ಐದಾರು ವರ್ಷ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಲು ಉಡುಪಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಾರ್ ವಿಠಲ ಕಿಣಿ ಅವರು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ನೆನಪನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಟ್ಟಾರ್ ವಿಠಲ ಕಿಣಿ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕೊಂಕಣಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರಹಗಾರರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

freedom fighter Vittal Kini
ಮಟ್ಟಾರ್ ವಿಠಲ ಕಿಣಿ (ETV Bharat)

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಹೋರಾಡಿದ ಗೋವಾ ಲಿಬರೇಷನ್ ಚಳುವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತದ ವಿಭಜನೆಯುಗಲಭೆಗಳು, ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ವಲಸೆಯ ಅಲೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮಟ್ಟರ್ ವಿಠಲ್ ಕಿಣಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ನಿಧಿಗಳು, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

1955ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನ ಸಹಾಯಕ್ ಸಮಿತಿ (ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನಾ ಸಮಿತಿ)ಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳು, ಮಟ್ಟರ್ ವಿಠಲ್ ಕಿಣಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣೀಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಗಡಿಗಳಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಯು.ಎಸ್. ನಾಯಕ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಚಳವLಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಗಳ ಗುಂಪುಗಳು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿಯನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ, ಗೋವಾದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಭಾರತೀಯ ತ್ರಿವರ್ಣಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದರು.

ಕಿಣಿ ಅವರನ್ನು ಗೋವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಜಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗೋವಾವನ್ನು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಮಟ್ಟಾರ್ ವಿಠಲ್ ಕಿಣಿ ಬಲವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವು ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಒಂದು ಆಯುಧವಾಗಿತ್ತು.

1961ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೋವಾವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ಭಾರತೀಯ ವಸಾಹತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಅವರು1949 ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಿತಾಬ್ ಘರ್ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಇದು ಲೆಟರ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಯುಗದಲ್ಲಿಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣಾಲಯವಾಗಿತ್ತು.

ನವನೀತ ಪ್ರಕಾಶನದ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಶಸ್ತಾಬ್ದಿ (1986), ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ (1989) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿವಂಗತ ಎನ್.ಬಿ. ಕಾಮತ್ ಅವರ ಅನೇಕ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.​​​​

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಟ್ಟಾರ್ ವಿಠಲ ಕಿಣಿ ಅವರು, ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೋದರ ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದಾಳುವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಅರಿವಾಯಿತು. ಕೇರಳದಿಂದ ಬರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಅವರ ಹಿಂದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರೇ, ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಳಗಿ ಘೋಷಣೆ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ನಾವು ಸಣ್ಣವರಾದರೂ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡೆವು. ಆಗ ನನಗೆ 13 ವರ್ಷ. ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು.

ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

