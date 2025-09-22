ETV Bharat / state

ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ: ಎಲ್ಲ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾದಿಗಳು ಆರಂಭ

ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ನಗರದ ಎಲ್ಲ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾದಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ.

special-pujas-begin-in-all-temples-due-to-dasara-in-tumkur
ಶಾರದಾಂಬೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿರುವುದು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 22, 2025 at 2:07 PM IST

Updated : September 22, 2025 at 2:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ತುಮಕೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಎಲ್ಲ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾದಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದಾ ಶಾಕಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶಾರದಾಂಬೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಈ ಬಾರಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಉತ್ಸವಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಚಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ದೇವಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತಿವೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಅಲಂಕಾರ, ವೈಷ್ಣವಿ ಅಲಂಕಾರ, ಮೋಹಿನಿ ಅಲಂಕಾರ, ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅನ್ನಪೂಣೇಶ್ವರಿ, ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ದುರ್ಗಾ ಅಲಂಕಾರ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪುರೋಹಿತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜೊಯಿಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಪುರೋಹಿತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜೊಯಿಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ಶಾಖಾ ಮಠದಲ್ಲಿನ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ, ಉಭಯ ಶ್ರೀಗಳ ಅನವರತ ಆಶೀರ್ವಾದದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ, ನವಗ್ರಹ ಜಪ, ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಮಹಾಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಜಪಯಜ್ಞ, ತಪೋಯಜ್ಞ, ಲಲಿತಸಹಸ್ರನಾಮದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಶೈಲಪುತ್ರಾದಿ ನವದುರ್ಗೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಆಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ವೇದೋಕ್ತ ಕೈಂಕರ್ಯದಿಂದ ಹವನಾದಿಗಳು ನಡೆದು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಂಗಳಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಈ ಬಾರಿ ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಹನ್ನೊಂದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿತ್ಯ ಹೋಮ-ಹವನಗಳು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30ಕ್ಕೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಇರುತ್ತೆ, ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ದಸರಾ ಆಯೋಜನೆ : ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ನಗರದ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ದಸರಾ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಶೈವಪುತ್ರಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ, ಗೋ ಪೂಜೆ, ಗಣಪತಿ ಆರಾಧನೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

special-pujas-begin-in-all-temples-due-to-dasara-in-tumkur
ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು (ETV Bharat)

ಕಳಸರಾಧನೆ, ಪುಣ್ಯಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಕಳಸದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ. ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತದೊಂದಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ತುಮಕೂರು ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರೂ 'ತುಮಕೂರು ದಸರಾ' ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರೆವೇರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ನಂದಿ ಕುಣಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ, ಮಮತೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತ: ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್

Last Updated : September 22, 2025 at 2:51 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SPECIAL PUJASDASARA 2025ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವTUMKURDASARA FESTIVAL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಇಂದಿನಿಂದ GST ಎಫೆಕ್ಟ್​; ಕಾರು - ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ!

ಆಕ್ಷೇಪ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ವಿವಾದಿತ 33 ಜಾತಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ: ಮಧುಸೂದನ್ ನಾಯ್ಕ್

ದಸರಾದಲ್ಲಿ ದಹಿಸುವ ರಾವಣ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬ; ಇದು ಐದು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ

ಯುಪಿಎಸ್​​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾದ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್​ ಕ್ರಿಕೆಟರ್; 25 ಶತಕ, 57 ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ಇವರು ಇಂದು IAS ಆಫೀಸರ್​

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.