ಹಾವೇರಿ: ಈ ಬಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿಘ್ನನಿವಾರಕ ಗಣೇಶನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸ್ವಾಗತ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ 'ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕುಟೀರ' ಎಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಟಪದ ಎರಡು ಕಡೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಮಂಟಪದ ಒಂದು ಕಡೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿಯ ಪೋಟೋ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಪ್ಪಸ್ವಾಮಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಪ್ರಚಾರದ ಕುರಿತಂತೆ ಎಂದು ಸಂಘದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೊನೆಗೆ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ. 'ಸತ್ಯಂ ವದ ಧರ್ಮಂ ಚರ'. ಅಪಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರಿಗೆ ಕಾಲವೇ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೋಟೋ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ. 'ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕುರಿತು ನಡೆದಿರುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಕೊನೆಯಾಗಲಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಪಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೃದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸರ್ವನಾಶವಾಗಲಿ ಎಂದೂ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಗಜಾನನ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿ ಮಹಾದ್ವಾರ, ಮಂಟಪದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಹಲವು ಜಾಗೃತಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವನರೂಪಧಾರಿಯಾಗಿ ನಂದಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಗಣೇಶ: ನಂದಿ ಮೇಲೆ ಶಿವನ ರೂಪಧಾರಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಈಗ ಹಾವೇರಿ ಜನರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ನೋಡಲು ಜನ ಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕುಟೀರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
"ಇದೀಗ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪರ ನಿಂತಿರುವುದು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸಲು ಹುನ್ನಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಪಪ್ರಚಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರವು ಶತ ಶತಮಾನಗಳಿಗೆ ಜಾಗೃತ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು. ಕೇವಲ ಜಾಗೃತಿ ನುಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೂ ಭಾಷಣಕಾರರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗವುದು" ಎಂದು ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವರುಣ ಆನವಟ್ಟಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
"ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮುಖಂಡರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಿ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಭಾಷಣ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಿಂದುಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಚು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೂಗಳ ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದ ಆನವಟ್ಟಿ, "21 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿಮಜ್ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಡಿಜೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
