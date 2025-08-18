ಮೈಸೂರು: ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ಗಜಪಡೆಗೆ ತಾಲೀಮಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಆಹಾರದ ಮೆನು ಹೀಗಿದೆ.
ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಈ ಬಾರಿ 14 ಆನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗಜಪಯಣದ ಮೂಲಕ 9 ಆನೆಗಳು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಹೊರುವ ಅಭಿಮನ್ಯು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಆನೆಗಳು ಅರಮನೆಯ ಕೋಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ತಾಲೀಮು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಮಜ್ಜನವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಮೂಲಕ ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಡಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಸೂರು ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗ) ಡಾ. ಐ. ಬಿ. ಪ್ರಭುಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಆನೆಗೆ 450 ರಿಂದ 500 ಕೆಜಿ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 175 ರಿಂದ 200 ಕೆಜಿ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 20 ಕೆಜಿ ಭತ್ತ ಹಾಗೂ ಅದರ ಹುಲ್ಲು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 35ರಿಂದ 40 ಕೆಜಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿದಿನ 10 ರಿಂದ 12 ಕೆಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆನೆಗೆ 750 ಕೆಜಿ ಆಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಗಂಡಾನೆಗಳಿಗಾದರೆ, ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು 600 ಕೆಜಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಬ್ಬು, ಕೊಬ್ಬರಿ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
'ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡಾನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪೂರೈಸಿದರೆ, ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಕಾಳು, ಹುರುಳಿಕಾಳು, ಉದ್ದಿನಕಾಳು, ಅನ್ನ, ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು 6 ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 10 ರಿಂದ 12 ಕೆಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಆನೆಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಬೊಜ್ಜು ಬೆಳೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.
'ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಆಹಾರ ನೀಡಿ ನಡಿಗೆ ತಾಲೀಮು ಮೂಲಕ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುವುದು ಉದ್ದೇಶ. ಪ್ರತಿದಿನ 10 ರಿಂದ 12 ಕಿ. ಮೀ. ಅವುಗಳು ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಬಾರಿ ಬೆಣ್ಣೆ-ಗೋಧಿ ಇಲ್ಲ: 'ಈ ಬಾರಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾಲ್ಕು ಆನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೆಣ್ಣೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಕುರಿತು ಪಶುವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಆನೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಆನೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಬೆಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವುಗಳ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದು. ಕೇವಲ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಬೆಣ್ಣೆ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬದಲು ಹುರುಳಿ ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
'ಗೋಧಿ ಸಹ ಈ ಬಾರಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಗೋಧಿಯು ಲದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣವಾಗದೇ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ರೈಸ್ ಐಟಂ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ರಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಈ ವರ್ಷ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಹುರುಳಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಹುರುಳಿ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ. ದಸರಾ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವವರೆಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ' (ತಾಲೀಮು ನಂತರ) ಎಂದರು.
'ಈರುಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಸರುಕಾಳು, ಉದ್ದಿನಕಾಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿ, ಜತೆಗೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಭುಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದಸರಾ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ವಾಕ್: ಗಜಪಡೆ ನೋಡಲು ಅರಮನೆ ಮುಂದೆ ಜನಸಾಗರ - MYSURU DASARA 2025