ಬಿತ್ತುವ ಯಂತ್ರ ಅನ್ವೇಷಣೆ: ಬೆಳಗಾವಿ ಕುವರಿಯರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪೇಟೆಂಟ್!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವ ಈ ಬಿತ್ತನೆ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪೇಟೆಂಟ್ ನೀಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆರಂಭಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರ ತಯಾರಿಸಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸುವ ಮಹದಾಸೆ ಇವರದು.
Published : September 10, 2025 at 8:03 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್
ಬೆಳಗಾವಿ: ಅವರಿಬ್ಬರು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು. ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪ-ಅವ್ವ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲು ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡವರು. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊನೆಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಈ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬಿತ್ತನೆ ಯಂತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಇದು ಅಪ್ಪಟ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಯಶೋಗಾಥೆ.
ಹೌದು, ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಉಗಾರಖುರ್ದ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ವೇತಾ ಕಾಪಶಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬೇವಾಡಿಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಢೋಪೆ ಬಿತ್ತನೆ ಯಂತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಸಾಧಕಿಯರು.
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮರಾಠ ಮಂಡಳ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 7ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಶ್ವೇತಾ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ಯಂತ್ರ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ: ಮರಾಠ ಮಂಡಳ ಕಾಲೇಜಿನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ. ಡಿ.ಜಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಡಾ. ಶುಭಾ ಬರವಾನಿ, ಡಾ. ಕಿರಣ ಲಕ್ಕಮ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಯಂತ್ರ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ "ಸೋ ರೈಟ್ ಬಿತ್ತುವ ಯಂತ್ರ" ಅಂತಾ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ ಮೇ 8ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಬಿತ್ತನೆ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಯಂತ್ರ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಬೀಜ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೀಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಸಾಫ್ಟವೇರ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಡಿ ಡಿಸೈನ್ ರಚಿಸಿದೆವು. ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೆಟಲ್ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಯಂತ್ರದ ಬಾಡಿ ತಯಾರಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು. ಸಾಫ್ಟವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಿಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಆರ್ಡಿನೋ ಯುಎನ್ಒ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಬೀಜ ಬೀಳುವಂತೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಸೈಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಯಂತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಯಾರಾದ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾ.
ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದು ಏನೇನು? ಬಿತ್ತುವ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮೆಟಾಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಆರ್ಡಿನೋ ಯುಎನ್ಒ, ಬೀಜದಿಂದ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೀಪ್ಯಾಡ್, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಚಕ್ರ, ಇದು ತಿರುಗಲು 500 ಆರ್.ಪಿ.ಎಂ. ಡಿಸಿ ಮೋಟಾರ್, ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಬೀಜ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸೀಡ್ ಹೂಪರ್, ಆರ್ಡಿನೋ ಮತ್ತು ಡಿಸಿ ಮೋಟಾರ್ ನಡುವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಮೋಟಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮಾಡಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ರಿಚಾರ್ಜೆಬಲ್ ಲಿಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೆಲ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆದ ಬಳಿಕ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 1 ಸೈಕಲ್ ಚಕ್ರ, ಎರಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆಯಲು ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್(ಕಬ್ಬಿಣ ಚೂಪಾದ ಅಂಚು) ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಚಕ್ರದಿಂದ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಬೀಜ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಭೂಮಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಬ್ಬಿಣ ಪ್ಲೇಟ್ ಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಬಿತ್ತನೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಬೀಜವನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ: "ಬೀಜ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ, ಬೀಜದಿಂದ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಬ್ಬರೇ ನಡೆಸಬಹುದು. ಇದು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತದೆ. 4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಬಿತ್ತಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂಧನ ರಹಿತ-ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ" ಎಂಬುದು ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಯುವ ಸಾಧಕಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? "ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬೀಜದ ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಬಟಾಣಿ, ಗೋವಿನಜೋಳ ಬಿತ್ತುವ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬಿತ್ತುವ ಎಲ್ಲಾ ಬೀಜಗಳ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿತ್ತಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬದಲು ಸೋಲಾರ ಮೂಲಕ ಯಂತ್ರವು ನಡೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ನಮ್ಮದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆರಂಭಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸುವ ಮಹದಾಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಢೋಪೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶ್ವೇತಾ ಕಾಪಶಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವಾಗ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಯಂತ್ರ ಖರೀದಿಸಲು 8-10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಬಿತ್ತುವ ರೋಬೋಟ್, ಸ್ಪಿಂಕ್ಲರ್ ತಯಾರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 6 ಸಾವಿರ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ಬಿತ್ತುವ ಯಂತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ" ಎಂದರು.
ರೈತರ ಹರ್ಷ: "ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾ ತಮ್ಮ ತಲೆ ಓಡಿಸಿ ಬಿತ್ತುವ ಯಂತ್ರ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸಾಧನೆಗೈದಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂತಸ ಪಡುವ ಸಂಗತಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಯಂತ್ರ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ" ಎನ್ನುವುದು ರೈತ ಯಶವಂತ ಕಾಂಬಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
"ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಬಿತ್ತುವ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ನೀಡುವಂತೆ 8 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಪೇಟೆಂಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಯಾರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜಾಗ, ಯಂತ್ರ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ".
ಡಾ.ಡಿ.ಜಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮರಾಠ ಮಂಡಳ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ದೇಶಕ
