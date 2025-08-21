ETV Bharat / state

ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆ: ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ವಿವರ - SPECIAL TRAIN SERVICE

ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಿದೆ.

Representative image
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 21, 2025 at 1:18 PM IST

5 Min Read

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ, ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಟ್ಟಣೆ ನಿವಾರಿಸಲು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.

  • ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07341 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2025ರಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ಸಂಜೆ 4:00 ಗಂಟೆಗೆ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:45ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿರುಗುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07342 ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2025ರಂದು (ಬುಧವಾರ) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:15ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09:45ಕ್ಕೆ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ?: ಎಸ್‌ಎಂಎಂ ಹಾವೇರಿ, ಹರಿಹರ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಬೀರೂರು, ಅರಸೀಕೆರೆ, ತುಮಕೂರು, ಯಶವಂತಪುರ, ಕುಣಿಗಲ್, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಹಾಸನ, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕಬಕಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳ ನಿಲ್ದಾಣ.

ರೈಲು ಸುಮಾರು 17 ಬೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸಲಿದೆ. 1 ಎಸಿ ಟು ಟೈರ್, 1 ಎಸಿ ತ್ರೀ ಟೈರ್, 10 ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, 03 ಜನರಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಮತ್ತು 02 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಗೇಜ್-ಕಮ್-ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯಾನ್‌ಗಳು ಅಂಗವಿಕಲಸ್ನೇಹಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಇರುತ್ತವೆ.

  • ಯಶವಂತಪುರ ಮತ್ತು ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06563 ಯಶವಂತಪುರ-ಧನ್ಬಾದ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಆಗಸ್ಟ್ 23, 2025ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 2025ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07:30ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 11:00 ಕ್ಕೆ ಧನ್ಬಾದ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿರುಗುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06564 ಧನ್ಬಾದ್-ಯಶವಂತಪುರ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಆಗಸ್ಟ್ 25, 2025 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 2025 ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಧನ್ಬಾದ್‌ನಿಂದ ರಾತ್ರಿ 08:45 ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 09:30ಕ್ಕೆ ಯಶವಂತಪುರ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ರೈಲುಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 19 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ?: ಯಲಹಂಕ, ಧರ್ಮಾವರಂ, ಅನಂತಪುರ, ಗೂಟಿ, ಧೋನೆ, ಕರ್ನೂಲ್ ಸಿಟಿ, ಮಹೆಬೂಬ್‌ನಗರ, ಕಾಚೆಗುಡ, ಕಾಜಿಪೇಟ್, ರಾಮಗುಂಡಂ, ಬಲ್ಹರ್ಷಾ, ನಾಗ್ಪುರ, ಇಟಾರ್ಸಿ, ಪಿಪಾರಿಯಾ, ನರಸಿಂಗ್‌ಪುರ, ಮದನ್ ಮಹಲ್, ಕಟ್ನಿ, ಸತ್ನಾ, ಪ್ರಯಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಜೂ. ಭಬುವಾ ರಸ್ತೆ, ಸಸಾರಾಮ್, ಅನುಗ್ರಹ ನಾರಾಯಣ ರಸ್ತೆ, ಗಯಾ, ಕೊಡೆರ್ಮಾ, ಹಜಾರಿಬಾಗ್ ರಸ್ತೆ, ಪರಸ್ನಾಥ್ ಮತ್ತು ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಸ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಗೊಮೊಹ್ ನಿಲ್ದಾಣ.

02 ಎಸಿ 3-ಟೈರ್, 13 ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, 04 ಜನರಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು 02 ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್/ಡಿ ಕೋಚ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 21 ಕೋಚ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ರೈಲು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

  • ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06529 ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು-ಗೋಮತಿ ನಗರ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಆಗಸ್ಟ್ 25, 2025ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 3, 2025ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ SMVT ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 11:30 ಕ್ಕೆ ಗೋಮತಿ ನಗರ ತಲುಪಲಿದೆ. ಹಿಂದಿರುಗುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06530 ಗೋಮತಿ ನಗರ-SMVT ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಆಗಸ್ಟ್ 29, 2025ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 7, 2025ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಲಿಸಲಿದ್ದು, ಗೋಮತಿ ನಗರದಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:20 ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 08:15ಕ್ಕೆ SMVT ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪಲಿದೆ. ಎರಡೂ ರೈಲುಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 12 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ?: ತುಮಕೂರು, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಕಡೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಎಸ್‌ಎಂಎಂ ಹಾವೇರಿ, ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಘಟಪ್ರಭಾ, ಮೀರಜ್, ಸಾಂಗ್ಲಿ, ಕರಡ್, ಸತಾರಾ, ಪುಣೆ, ದೌಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲೈನ್, ಮನ್ಮಾಡ್, ಭೂಸವಾಲ್, ಖಾಂಡ್ವಾ, ರಾಣಿ ಕಮಲಾಕನ ಪೊಬಾಯಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಪೊಬಾಯಿ, ಬಿನಾಯಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಓರ್‌ಬಾಯಿ, ರಾಣಿ ಕಮಲಾನ, ಬಿಬಾಯಿ, ರಾಣಿ ಕಮಲಾಹಣ, ಬಿನಾಯಿ, ಗೋವಿಂದಪುರಿ, ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಜ್ಞಾನಪುರ ರಸ್ತೆ, ಬನಾರಸ್, ವಾರಣಾಸಿ, ಔನ್ರಿಹಾರ್, ಮೌ, ಬೆಲ್ತಾರಾ ರಸ್ತೆ, ಭಟ್ನಿ, ಡಿಯೋರಿಯಾ ಸದರ್, ಗೋರಖ್‌ಪುರ, ಬಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೊಂಡಾ ನಿಲ್ದಾಣ.

01 ಎಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, 02 ಎಸಿ 2-ಟೈರ್, 04 ಎಸಿ 3-ಟೈರ್, 07 ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, 04 ಜನರಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು 02 ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್/ಡಿ ಕೋಚ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 20 ಕೋಚ್‌ಗಳನ್ನು ರೈಲು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

  • SMVT ಬೆಂಗಳೂರು-ಬೀದರ್, ಮೈಸೂರು-ತಿರುನಲ್ವೇಲಿ ಮತ್ತು ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಡಗಾಂವ್ ನಡುವೆ ಒಂದು-ಟ್ರಿಪ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ನಡೆಸಲಿದೆ.

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06549/06550 SMVT ಬೆಂಗಳೂರು-ಬೀದರ್-SMVT ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ (ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ). ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06549 ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2025ರಂದು ರಾತ್ರಿ 09:15ಕ್ಕೆ SMVT ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 11:30ಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿರುಗುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06550 ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2025ರಂದು (ಬುಧವಾರ) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02:30ಕ್ಕೆ ಬೀದರ್‌ನಿಂದ ಹೊರಟು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 04:30ಕ್ಕೆ SMVT ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ?: 22 ಬೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರೈಲು ಚಲಿಸಲಿದೆ. ಯಲಹಂಕ, ಹಿಂದೂಪುರ, ಧರ್ಮಾವರಂ, ಅನಂತಪುರ, ಗುಂಟಕಲ್, ಅದೋನಿ, ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು, ಕೃಷ್ಣ, ಯಾದಗೀರ್, ವಾಡಿ, ಶಹಾಬಾದ್, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

  • ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06241/06242 ಮೈಸೂರು-ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ-ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ (ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್) ಚಲಿಸಲಿದೆ. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06241 ಮೈಸೂರು-ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2025ರಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ರಾತ್ರಿ 08:15ಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 10:50ಕ್ಕೆ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿರುಗುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06242 ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2025ರಂದು (ಬುಧವಾರ) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:40ಕ್ಕೆ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05:50ಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ?: ರೈಲು 20 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಂಡ್ಯ, ಕೆಂಗೇರಿ, ಕೆಎಸ್‌ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಸೇಲಂ, ನಾಮಕ್ಕಲ್, ಕರೂರ್, ದಿಂಡಿಗಲ್, ಮಧುರೈ, ವಿರುದುನಗರ ಮತ್ತು ಸತೂರು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

  • ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06569/06570 SMVT ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಡಗಾಂವ್-SMVT ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ (ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ) ಚಲಿಸಲಿದೆ. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06569 ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2025ರಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:00 ಗಂಟೆಗೆ SMVT ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ 05:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಡ್ಗಾಂವ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದಿರುಗುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06570 ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2025 ರಂದು (ಬುಧವಾರ) ಬೆಳಗ್ಗೆ 06:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಡ್ಗಾಂವ್‌ನಿಂದ ಹೊರಟು ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 11:40 ಗಂಟೆಗೆ SMVT ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ. ರೈಲು 16 ಬೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸಲಿದೆ.

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ?: ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ, ಕುಣಿಗಲ್, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಹಾಸನ, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕಬಕಪುತ್ತೂರು, ಬಂಟ್ವಾಳ, ಸುರತ್ಕಲ್, ಮುಲ್ಕಿ, ಉಡುಪಿ, ಕುಂದಾಪುರ, ಬೈಂದೂರು, ಭಟ್ಕಳ, ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ, ಹೊನ್ನಾವರ, ಕುಮಟಾ, ಗೋಕರ್ಣ ರಸ್ತೆ, ಅಂಕೋಲಾ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಧಿಕೃತ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 139ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಕನಮಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- ಕಾರೈಕ್ಕುಡಿ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರ: ತಾಳಗುಪ್ಪ– ಯಶವಂತಪುರ ರೈಲು ಸಮಯ ಬದಲು - SOUTH WESTERN RAILWAY

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ, ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಟ್ಟಣೆ ನಿವಾರಿಸಲು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.

  • ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07341 ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2025ರಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ಸಂಜೆ 4:00 ಗಂಟೆಗೆ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:45ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿರುಗುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07342 ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2025ರಂದು (ಬುಧವಾರ) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:15ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09:45ಕ್ಕೆ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ?: ಎಸ್‌ಎಂಎಂ ಹಾವೇರಿ, ಹರಿಹರ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಬೀರೂರು, ಅರಸೀಕೆರೆ, ತುಮಕೂರು, ಯಶವಂತಪುರ, ಕುಣಿಗಲ್, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಹಾಸನ, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕಬಕಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳ ನಿಲ್ದಾಣ.

ರೈಲು ಸುಮಾರು 17 ಬೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸಲಿದೆ. 1 ಎಸಿ ಟು ಟೈರ್, 1 ಎಸಿ ತ್ರೀ ಟೈರ್, 10 ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, 03 ಜನರಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಮತ್ತು 02 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಗೇಜ್-ಕಮ್-ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯಾನ್‌ಗಳು ಅಂಗವಿಕಲಸ್ನೇಹಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಇರುತ್ತವೆ.

  • ಯಶವಂತಪುರ ಮತ್ತು ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06563 ಯಶವಂತಪುರ-ಧನ್ಬಾದ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಆಗಸ್ಟ್ 23, 2025ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 2025ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07:30ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 11:00 ಕ್ಕೆ ಧನ್ಬಾದ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿರುಗುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06564 ಧನ್ಬಾದ್-ಯಶವಂತಪುರ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಆಗಸ್ಟ್ 25, 2025 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 2025 ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಧನ್ಬಾದ್‌ನಿಂದ ರಾತ್ರಿ 08:45 ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 09:30ಕ್ಕೆ ಯಶವಂತಪುರ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ರೈಲುಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 19 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ?: ಯಲಹಂಕ, ಧರ್ಮಾವರಂ, ಅನಂತಪುರ, ಗೂಟಿ, ಧೋನೆ, ಕರ್ನೂಲ್ ಸಿಟಿ, ಮಹೆಬೂಬ್‌ನಗರ, ಕಾಚೆಗುಡ, ಕಾಜಿಪೇಟ್, ರಾಮಗುಂಡಂ, ಬಲ್ಹರ್ಷಾ, ನಾಗ್ಪುರ, ಇಟಾರ್ಸಿ, ಪಿಪಾರಿಯಾ, ನರಸಿಂಗ್‌ಪುರ, ಮದನ್ ಮಹಲ್, ಕಟ್ನಿ, ಸತ್ನಾ, ಪ್ರಯಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಜೂ. ಭಬುವಾ ರಸ್ತೆ, ಸಸಾರಾಮ್, ಅನುಗ್ರಹ ನಾರಾಯಣ ರಸ್ತೆ, ಗಯಾ, ಕೊಡೆರ್ಮಾ, ಹಜಾರಿಬಾಗ್ ರಸ್ತೆ, ಪರಸ್ನಾಥ್ ಮತ್ತು ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಸ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಗೊಮೊಹ್ ನಿಲ್ದಾಣ.

02 ಎಸಿ 3-ಟೈರ್, 13 ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, 04 ಜನರಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು 02 ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್/ಡಿ ಕೋಚ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 21 ಕೋಚ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ರೈಲು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

  • ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06529 ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು-ಗೋಮತಿ ನಗರ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಆಗಸ್ಟ್ 25, 2025ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 3, 2025ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ SMVT ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 11:30 ಕ್ಕೆ ಗೋಮತಿ ನಗರ ತಲುಪಲಿದೆ. ಹಿಂದಿರುಗುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06530 ಗೋಮತಿ ನಗರ-SMVT ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಆಗಸ್ಟ್ 29, 2025ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 7, 2025ರವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಲಿಸಲಿದ್ದು, ಗೋಮತಿ ನಗರದಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:20 ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 08:15ಕ್ಕೆ SMVT ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪಲಿದೆ. ಎರಡೂ ರೈಲುಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 12 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ?: ತುಮಕೂರು, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಕಡೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಎಸ್‌ಎಂಎಂ ಹಾವೇರಿ, ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಘಟಪ್ರಭಾ, ಮೀರಜ್, ಸಾಂಗ್ಲಿ, ಕರಡ್, ಸತಾರಾ, ಪುಣೆ, ದೌಂಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲೈನ್, ಮನ್ಮಾಡ್, ಭೂಸವಾಲ್, ಖಾಂಡ್ವಾ, ರಾಣಿ ಕಮಲಾಕನ ಪೊಬಾಯಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಪೊಬಾಯಿ, ಬಿನಾಯಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಓರ್‌ಬಾಯಿ, ರಾಣಿ ಕಮಲಾನ, ಬಿಬಾಯಿ, ರಾಣಿ ಕಮಲಾಹಣ, ಬಿನಾಯಿ, ಗೋವಿಂದಪುರಿ, ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಜ್ಞಾನಪುರ ರಸ್ತೆ, ಬನಾರಸ್, ವಾರಣಾಸಿ, ಔನ್ರಿಹಾರ್, ಮೌ, ಬೆಲ್ತಾರಾ ರಸ್ತೆ, ಭಟ್ನಿ, ಡಿಯೋರಿಯಾ ಸದರ್, ಗೋರಖ್‌ಪುರ, ಬಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೊಂಡಾ ನಿಲ್ದಾಣ.

01 ಎಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, 02 ಎಸಿ 2-ಟೈರ್, 04 ಎಸಿ 3-ಟೈರ್, 07 ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, 04 ಜನರಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು 02 ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಆರ್/ಡಿ ಕೋಚ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 20 ಕೋಚ್‌ಗಳನ್ನು ರೈಲು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

  • SMVT ಬೆಂಗಳೂರು-ಬೀದರ್, ಮೈಸೂರು-ತಿರುನಲ್ವೇಲಿ ಮತ್ತು ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಡಗಾಂವ್ ನಡುವೆ ಒಂದು-ಟ್ರಿಪ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ನಡೆಸಲಿದೆ.

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06549/06550 SMVT ಬೆಂಗಳೂರು-ಬೀದರ್-SMVT ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ (ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ). ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06549 ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2025ರಂದು ರಾತ್ರಿ 09:15ಕ್ಕೆ SMVT ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 11:30ಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿರುಗುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06550 ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2025ರಂದು (ಬುಧವಾರ) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02:30ಕ್ಕೆ ಬೀದರ್‌ನಿಂದ ಹೊರಟು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 04:30ಕ್ಕೆ SMVT ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ?: 22 ಬೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರೈಲು ಚಲಿಸಲಿದೆ. ಯಲಹಂಕ, ಹಿಂದೂಪುರ, ಧರ್ಮಾವರಂ, ಅನಂತಪುರ, ಗುಂಟಕಲ್, ಅದೋನಿ, ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು, ಕೃಷ್ಣ, ಯಾದಗೀರ್, ವಾಡಿ, ಶಹಾಬಾದ್, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

  • ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06241/06242 ಮೈಸೂರು-ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ-ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ (ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್) ಚಲಿಸಲಿದೆ. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06241 ಮೈಸೂರು-ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2025ರಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ರಾತ್ರಿ 08:15ಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 10:50ಕ್ಕೆ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿರುಗುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06242 ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2025ರಂದು (ಬುಧವಾರ) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:40ಕ್ಕೆ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05:50ಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ?: ರೈಲು 20 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಂಡ್ಯ, ಕೆಂಗೇರಿ, ಕೆಎಸ್‌ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಸೇಲಂ, ನಾಮಕ್ಕಲ್, ಕರೂರ್, ದಿಂಡಿಗಲ್, ಮಧುರೈ, ವಿರುದುನಗರ ಮತ್ತು ಸತೂರು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

  • ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06569/06570 SMVT ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಡಗಾಂವ್-SMVT ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ (ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ) ಚಲಿಸಲಿದೆ. ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06569 ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2025ರಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:00 ಗಂಟೆಗೆ SMVT ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ 05:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಡ್ಗಾಂವ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದಿರುಗುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06570 ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2025 ರಂದು (ಬುಧವಾರ) ಬೆಳಗ್ಗೆ 06:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಡ್ಗಾಂವ್‌ನಿಂದ ಹೊರಟು ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 11:40 ಗಂಟೆಗೆ SMVT ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ. ರೈಲು 16 ಬೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸಲಿದೆ.

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ?: ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ, ಕುಣಿಗಲ್, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಹಾಸನ, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕಬಕಪುತ್ತೂರು, ಬಂಟ್ವಾಳ, ಸುರತ್ಕಲ್, ಮುಲ್ಕಿ, ಉಡುಪಿ, ಕುಂದಾಪುರ, ಬೈಂದೂರು, ಭಟ್ಕಳ, ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ, ಹೊನ್ನಾವರ, ಕುಮಟಾ, ಗೋಕರ್ಣ ರಸ್ತೆ, ಅಂಕೋಲಾ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಧಿಕೃತ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 139ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಕನಮಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- ಕಾರೈಕ್ಕುಡಿ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರ: ತಾಳಗುಪ್ಪ– ಯಶವಂತಪುರ ರೈಲು ಸಮಯ ಬದಲು - SOUTH WESTERN RAILWAY

For All Latest Updates

TAGGED:

SOUTH WESTERN RAILWAYGANESH CHATURTHIಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆDAKSHINA KANNADASPECIAL TRAIN SERVICE

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಂದ ಚೆನ್ನೈ - ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೈಸ್ಪೀಡ್​​ ರೈಲು ಯೋಜನೆ: ಗಂಟೆಗೆ 350 ಕಿಮೀ ವೇಗ, ಕೇವಲ ಮೂರೇ ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ

ಅಗ್ಗದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಗಡ್ಕರಿ ಮಾಸ್ಟರ್​ ಪ್ಲಾನ್​!!; ತೈಲ್​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್​ ಕೊಡತ್ತಾ ಭಾರತ?

ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪಾಲುದಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ನಿಕ್ಕಿ ಹ್ಯಾಲಿ: ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಿಪತ್ತು ಎಂದು ಕರೆದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ರಾಯಭಾರಿ

‘ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾನವಕುಲವನ್ನೇ ದಂಡಿಸುತ್ತೇವೆಯೇ'?: ಬೀದಿ ಶ್ವಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ್‌ ಸರ್ಜಾ ದನಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.