ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಪ್ರತಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಾಗೂ ಲೂಪ್ ಲೈನ್ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲೈನ್)ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಕಾರ್ಯಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಿ.ಮೀ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಒಂದು ಗಂಟೆಯಷ್ಟು ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ, ಸಂಚಾರ ವಿಳಂಬ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
15ರಿಂದ 30 ಕಿ.ಮೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಲೂಪ್ ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಮಿತಿ ಗಂಟೆಗೆ 15 ಕಿ.ಮೀ. ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಗಂಟೆಗೆ 30 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 591 ಕಿ.ಮೀ.ನಷ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಲೂಪ್ ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪರಿಣಾಮ 41 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಪೈಕಿ 281 ಕಿ.ಮೀ. ನವೀಕೃತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ 110ರಿಂದ 130 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ಮತ್ತು 495 ಕಿ.ಮೀ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ 100 ರಿಂದ 110 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ 10 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ 12 ಲೂಪ್ ಲೈನ್ಗಳು ಹಾಗೂ 135 ಕಿ.ಮೀ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಪರಿಣಾಮದ 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 135 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ 70ರಿಂದ 80ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಕನಮಡಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "2024-25ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 835 ಕಿ.ಮೀ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 110 -130 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗಕ್ಕೆ ನವೀಕೃತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ 24 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ನಿಮಿಷ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 13 ನಿಮಿಷ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 40 ನಿಮಿಷ, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ನಿಮಿಷ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಲೂಪ್ ಲೈನ್ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಹಳಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಲೂಪ್ ಲೈನ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ರೈಲು ಮುಖ್ಯ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಲೂಪ್ ಲೈನಿಗೆ ಬಂದು ನಂತರ ಮುಖ್ಯ ಲೈನ್ ಸೇರಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. 15 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 30 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ನಿಲ್ದಾಣ, ಪ್ರತಿ ರೈಲಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ".
"ಕಳೆದ ವರ್ಷ 15 ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ 19 ಲೂಪ್ ಲೈನ್ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ 4 ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ 5 ಲೂಪ್ ಲೈನ್ 15-30 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. 2025-26 ರಲ್ಲಿ 135 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 41 ಕಿ.ಮೀ., ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 11 ಕಿ.ಮೀ., ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 82 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 60 ನಿಮಿಷ ಉಳಿತಾಯವಾದರೆ, ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 12 ನಿಮಿಷ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಲೂಪ್ ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ವೇಗವನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ರೈಲುಗಳ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಯಪಾಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ರೈಲುಗಳ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲುಗಳು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಬೇಗ ತಲುಪುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
400 ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ: ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ 384 ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿದ್ದು, 3,692 ರೂಟ್ ಕಿ.ಮೀ. ಜಾಲ ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 400 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಲೂಪ್ ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗ ಪ್ರಮಾಣ ವೃದ್ಧಿಸಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾದ ವಿಭಾಗೀಯ ವೇಗವನ್ನು (ಎಂಪಿಎಸ್ -ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪರ್ಮಿಸೆಬಲ್ ಸೆಕ್ಸನೇಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್) ಅಧಿಕಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಗದಿತ ವೇಳೆಗೆ ಸರಕು ತಲುಪಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.
