ETV Bharat / state

ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯ; ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ನಿರ್ಮಾಪಕ ರವಿ ರೈ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಳಸ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Funeral Machine
ಅನಿಲ ಶವ ದಹನ ಯಂತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 12, 2025 at 8:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು : 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರವಿ ರೈ ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಳಸ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟಿ ತೀರ್ಥ ಸಮೀಪದ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸುವುದು ಸಂಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡು, ಏಳು ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಅನಿಲ ಶವ ದಹನ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಕಳಸ ಜನರು ರವಿ ರೈ ಅವರ ಸಮಾಜಪರ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶವ ಸುಡುವ ಸುನೀಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಸುರಿವ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೇವಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆಯೂ ಸಿಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಯಂತ್ರ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

social-work-by-su-from-so-film-producer-ravi-rai
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶವ ಸುಡುವ ಯಂತ್ರ (ETV Bharat)

ಶವ ಸುಡುವ ಸುನೀಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಈ ಯಂತ್ರ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿದ್ದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶವ ಸುಡುವ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶವವನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಈ ಯಂತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಶವವನ್ನು ಸುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಸುಡುವಾಗ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈ ಹೊಸ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಾಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

social-work-by-su-from-so-film-producer-ravi-rai
ನಿರ್ಮಾಪಕ ರವಿ ರೈ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅನಿಲ ಶವ ದಹನ ಯಂತ್ರ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಕೊಡಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಮನೆಯವರ ಜೊತೆ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಣದ ಜೊತೆ ಇರುವುದೇ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ ಬಂದ್ರೂ, ಎರಡು ಬಂದ್ರೂ ಬರುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

social-work-by-su-from-so-film-producer-ravi-rai
ಶವ ಯಂತ್ರದ ಬಳಿ ನಿಂತಿರುವ ಸುನೀಲ್ (ETV Bharat)

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೆಣಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ ಸುಡುವಾಗ ಪಕ್ಕದ ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಸುಡುತ್ತೇನೆ. ಮೊನ್ನೆ ಕಲ್ಮಕ್ಕಿಯಿಂದ ಎರಡು ಹೆಣಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಲು ಬೂದಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹತ್ತೂರು ಸುತ್ತಿ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕ! - Teachers Day Special

For All Latest Updates

TAGGED:

SU FROM SO FILM PRODUCER RAVI RAIFUNERALಅನಿಲ ಶವ ದಹನ ಯಂತ್ರCHIKKAMAGALURUSOCIAL WORK

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಇವರು 'ಹವಾಮಾನ ಚಾಂಪಿಯನ್': ಹವಾಮಾನ ಪೂರಕ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ; ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ಕ್ರಾಂತಿ

26 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್​, 7 ಸೀಟರ್, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ: ಆದ್ರೂ ತಗ್ಗಿದ ಈ ಕಾರು ಮಾರಾಟ!

ದಸರಾ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ: ಟೇಸ್ಟಿ & ಗರಿಗರಿಯಾದ ಚಕ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

Interview: 'ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಊಟ ಬಡಿಸಬೇಕು, ಕಂಟೆಂಟ್​ಗೆ ಭಾಷಾ ಗಡಿಯ ಹಂಗಿಲ್ಲ': ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.