ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ
Published : September 22, 2025 at 8:32 PM IST

ಉಡುಪಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದಿಂದ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣತಿದಾರರಿಂದ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭಗೊಂಡರೂ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.

ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮರು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾವು ಇಂತಹದ್ದೇ ಎಸ್ಸಿ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ನಡೆಸಿದ್ದೆವು. ಆಗ ನಮಗೆ ಕೇವಲ 20 ಮನೆಗಳ ಗಣತಿ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಮರು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಸಮಯ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕೂಡಿದ್ದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ. ಕೇವಲ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆ್ಯಪ್​ ಕೂಡ ಈವರೆಗೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಗಣತಿಗಾರರು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ತೆರಳಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿಗಳ ರೀತಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಡೆಸಿದ ಗಣತಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಗಣತಿದಾರರಿಂದ ವಿರೋಧ (ETV Bharat)

ಮತ್ತೋರ್ವ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದಿಂದ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಸಮಸ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ 8 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಿದೆ. ವಿಕಲಚೇತನರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೂ ಸರ್ಕಾರ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ನೂರು ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ಯಾವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

ಅಲ್ಲದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಗಣತಿಯ ಗೌರವಧನ ಈವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಈಗ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಶಾಲೆಯ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲೇ ಸೂಚಿಸಬೇಕೆಂದು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ದರ್ಜೆಯ ಆ್ಯಪ್​ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಈ ಗಣತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಗಣತಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೌರವ ಧನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದ ಈ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 150 ಮನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 75 ಮನೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಎಲ್​ಒ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗಣತಿಯಿಂದ ಹೊರತುಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

