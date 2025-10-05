ETV Bharat / state

ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ: 22,141 ಮನೆಗಳ ಸರ್ವೆ ಪೂರ್ಣ

ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ 22,141 ಮನೆಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.

SOCIAL AND EDUCATIONAL SURVEY
ಸಾಮಾಜಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 5, 2025 at 7:12 AM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನ‌ ಕೇವಲ 22,141 ಮನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.

ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಜಿಬಿಎ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 22,141 ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 2,822 ಮನೆ, ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 3,105 ಮನೆ, ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 5,987 ಮನೆ, ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 3,145 ಮನೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ 7,082 ಮನೆಗಳು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟಿವೆ.‌ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 0.60% ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲ ದಿನ ಹಲವು ಗೊಂದಲಗಳು ಎದುರಾದವು.‌ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ, ರೋಗಿಗಳನ್ನೂ ಗಣತಿಗೆ ನೇಮಕ, ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರಿ ಹತ್ತಾರು ಗೊಂದಲಗಳಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿಘ್ನ ಎದುರಾಗಿದೆ. ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿರುವ ತಾಯಂದಿರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ದೂರದ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿ, ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.‌

ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಒಟ್ಟು 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳು: ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 300 ಮನೆಗಳ ಗಣತಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ 20 ಮನೆಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 50,57,469 ಮನೆಗಳಿವೆ. ಸುಮಾರು 17,564 ಸಮೀಕ್ಷಾದಾರರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ 14,65,684 ಮನೆಗಳು, ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 10,94,793 ಮನೆಗಳು, ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 10,22,926 ಮನೆಗಳು, ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ 9,12,713 ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ 42 ವಾರ್ಡ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 5,61,353 ಮನೆಗಳಿವೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,02,38,657 ಮನೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ 1,02,38,657 ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ 93,24,765 ಮನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಶನಿವಾರ ಒಟ್ಟು 9,13,892 ಮನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1,02,38,657 ಮನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದೆ.

BENGALURUGBAಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಜಾತಿ ಗಣತಿSOCIAL AND EDUCATIONAL SURVEY

