ದಾವಣಗೆರೆ: ಏಳು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಎರಡು ಹಾವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ನೇಕ್ ಬಸವರಾಜ್ - SNAKE RESCUED

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 20, 2025 at 5:34 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 6:45 PM IST 1 Min Read

ದಾವಣಗೆರೆ : ನಗರ ಹಾಗೂ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹಾವುಗಳ ಕಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನಗರದ ಕೆಲ ಬಡಾವಣೆ, ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತ ಆಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಸ್ನೇಕ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಏಳು ಅಡಿಯ ಎರಡು ಕೆರೆ ಹಾವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊರವಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಜನ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯರು ಬಸವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರು ಹಾವು ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಹಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಅನಗೋಡು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೈಪ್​ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

