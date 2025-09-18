ETV Bharat / state

80ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗಿಡದ ತಪ್ಪಲೇ ಈತನ ಆಹಾರ: 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೊಪ್ಪೇ ಇವನಿಗೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ: ವೈದ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿ!

ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಊರು ಬಿಟ್ಟ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ವಿವಿಧ ತರಹದ ಸೊಪ್ಪನ್ನೇ ತಿಂದು ಯೋಗ ಮಾಡಿ, ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ದೇಹವನ್ನು ಹುರಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

SIX PACK HERO
ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನುವ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ವೀರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2025 at 6:44 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್

ಬೆಳಗಾವಿ: ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯುವಕ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪನ್ನೂ ತಿಂದು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈತ ಯೋಗ ಸಾಧಕನೂ ಹೌದು. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲೇ ವಾಸವಿದ್ದು, ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಸೊಪ್ಪೇ ಈತನಿಗೆ ಊಟ. ಮುಂದೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ತಂದಿಟ್ಟರೂ ಮೂಸಿಯೂ ನೋಡದ ಈತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ವೈದ್ಯಲೋಕದ ಅಚ್ಚರಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಹೀಗೆ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟ - ಮರ ಹತ್ತುತ್ತಾ, ಗುಡ್ಡ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾ, ಸೊಪ್ಪು ತಿಂದು, ಹರಿಯುವ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಯುವಕನೇ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಗರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಬುಡನ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಹೊಸಮನಿ ಅಂತಾ. 34 ವರ್ಷದ ಬುಡನ್ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮೂರಿನ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಗ್ಗೋಳ(ಸಿದ್ದನಕೊಳ್ಳ) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಯಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿಯ ಏಳುಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ವಿವಿಧ ತರಹದ ಸೊಪ್ಪನ್ನೇ ತಿಂದು ಯೋಗ ಮಾಡಿ, ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ದೇಹವನ್ನು ಹುರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Six-pack hero who has been living by eating various types of greens for 10 years
ಮರದಲ್ಲಿ ಬುಡನ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಹೊಸಮನಿ (ETV Bharat)

ಹೀಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನೇ ತಿಂದು, ಗುಡ್ಡದಲ್ಲೇ ವಾಸವಿರುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಬುಡನ್ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಆತನಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿತು. ಈ ವೇಳೆ, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸೊಪ್ಪು ತಿಂದು ತೋರಿಸಿದ ಬುಡನ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಿಗಿಳಿದರು.

ಬುಡನ್ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿದೆ?: ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗುತ್ತೇನೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 2, 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್​ನಷ್ಟು ತಪ್ಪಲು ಹರಿದುಕೊಂಡು ತಿಂದು, ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಜಳಕ ಮಾಡಿ ಕೆಲಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಪ್ಪಲು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ 9ಕ್ಕೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿನ ಸೊಪ್ಪು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಸಪ್ಪೆಯಾದ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾಲ್ಕೂವರೇ ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಹೇಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು.

Six-pack hero who has been living by eating various types of greens for 10 years
ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ವೀರ ಬುಡನ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಹೊಸಮನಿ (ETV Bharat)

ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನಲು ಮಂಗ ಕಾರಣ: ಯಾವಾಗ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳು ತಪ್ಪಲು ತಿನ್ನುವುದು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಏಕೆ ತಿನ್ನಬಾರದು ಅಂತಾ ಯೋಚಿಸಿದೆ‌. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ತಿಂದಾಗ ಕಹಿ ಎನಿಸಿತು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ತರಹದ ಕಹಿ ತಪ್ಪಲು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನುಳಿದ ತಪ್ಪಲು ಸಪ್ಪೆ ಆಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ 80ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ತಪ್ಪಲು ನಾನು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಮಂಗ, ಆಡುಗಳು ತಿನ್ನದ ತಪ್ಪಲನ್ನೂ ತಿಂದು ನಾನು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಲೇ ನನಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ, ಚಳಿ ಸೇರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಿಲ್ಲ. ಕಾಲಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಚುಚ್ಚಿದಾಗ, ತಂಪು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ, ಮುಳ್ಳಿನಕಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಹೀಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬುಡನ್ ಹೊಸಮನಿ.

ತಪ್ಪಲು ದಿವ್ಯೌಷಧ: ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಮನೆ, ಊರಲ್ಲಿ ಇರಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಶಾಲೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಹಗಲು ಪೂರ್ತಿ ಈ ಗುಡ್ದದಲ್ಲೆ ಬಂದು ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ‌ ಆದ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದೇ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲೇ ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಎನ್ನುವ ಬುಡನ್, 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶೇಂಗಾ, ಖರ್ಜೂರ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಸೇಬುಹಣ್ಣು, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ, ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ, ಚಿಕನ್, ಮಟನ್ ಊಟ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಎಂತಹದ್ದೇ ಊಟ ತಂದಿಟ್ಟರು ನನಗೆ ತಿನ್ನುವ ಆಸೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಪ್ಪಲು ದಿವ್ಯೌಷಧ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಮಲಮೂತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಮಲಮೂತ್ರ ನೀರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Six-pack hero who has been living by eating various types of greens for 10 years
ಹರಿಯುವ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಬುಡನ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಹೊಸಮನಿ (ETV Bharat)

ಯೋಗ ಪ್ರವೀಣ: ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಲು ತಿಂದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.‌ ಹೊಟ್ಟೆ ತಿರುಗಿಸುವ ನವಲಿ ಆಸನ, ಚಕ್ರಾಸನ, ವಜ್ರಾಸನ, ಪಾದಹಸ್ತಾಸನ, ಸೂರ್ಯನಮಸ್ಕಾರ, ಅರ್ಧಕಟಿ ಚಕ್ರಾಸನ, ಕುಕುಟಾಸನ, ಬಕಾಸನ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಆಸನಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದಿನವಿಡೀ ಗುಡ್ಡ ಸುತ್ತುತ್ತೇನೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಗರುಡಪುರಾಣ, ಶಿವ ಪುರಾಣ ಓದುತ್ತೇನೆ. ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದಾಗ ಗೌಂಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಈ ಗುಡ್ಡವೇ ನನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಸುಂದರ ಪರಿಸರವೇ ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ಸ್ವರ್ಗ. ಇದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಕಾಯಕ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಸೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದರು ಬುಡನ್.

ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಚಯ: ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕ್ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಮಾಬುಬಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನೇ ಹಿರಿಯ ಮಗ.‌ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಸಹೋದರರಾದ ಚಂದಾಹುಸೇನ್, ರಿಯಾಜ್ ಉರಗೋಳದಲ್ಲೇ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕನ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದ ಬುಡನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಮದುವೆ ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿ ಆಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ನನ್ನ ಮುಂದಿಲ್ಲ. ಗದ್ದಲ, ಗಲಾಟೆ, ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಓಡಾಟ ಎಂದರೆ ನನಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತು ಕೂಡ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Six-pack hero who has been living by eating various types of greens for 10 years
ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ಬುಡನ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಹೊಸಮನಿ (ETV Bharat)

ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು: ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ಉಗರಗೋಳದಿಂದ ಸುಮಾರು 2 ಕಿ.ಮೀ. ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ದನಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬುಡನ್ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಔಷಧಗುಣವುಳ್ಳ ಗಿಡದ ತಪ್ಪಲನ್ನೇ ಸೇವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬುಡನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಓರ್ವ ಯೋಗ ಸಾಧಕ. ಆತನ ಯೋಗ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಗದಗ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಠದ ಹಿಂದಿನ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೆಚ್ಚಿ, ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲೆ ಇರುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಗುಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟು ಇವ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ ಕೂಡ ಬುಡನ್ ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು ಎಂದರು.

Six-pack hero who has been living by eating various types of greens for 10 years
ಹರಿಯುವ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಬುಡನ್ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಹೊಸಮನಿ (ETV Bharat)

ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?: 60 ಕೆಜಿ ತೂಕ, 5.9 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇರುವ ಬುಡನ್ ಕಟ್ಟು‌ಮಸ್ತಾದ ದೇಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸದೃಢವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬುಡನ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಶರೀರ ರಚನಾ ವಿಭಾಗ ಕೆಎಲ್ಇ ಬಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಾ. ಮಹಾಂತೇಶ ರಾಮಣ್ಣವರ ಅವರನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಬುಡನ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಾ.ಮಹಾಂತೇಶ ರಾಮಣ್ಣವರ ನೇರ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪಲು ತಿಂದು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಈತನು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪಲು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ವೈದ್ಯಲೋಕದ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆತನಲ್ಲಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೆರೆದಿಡುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.

ಇನ್ನು ಬುಡನ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಉಗರಗೋಳ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಔಷಧಿಗುಣವುಳ್ಳ ಗಿಡಮರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಆತನಿಗೆ ತಪ್ಪಲಿನ ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಔಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಬಹುದು.‌ ಇದರಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಮಹಾಂತೇಶ ರಾಮಣ್ಣವರ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುಜರಾತ್​ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಊಟ: 1 ಮನೆ - ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ, ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ಕಥೆ ಇದು!

For All Latest Updates

TAGGED:

YOUNG MAN EATING GREENSBUDAN MALLIK HOSAMANIಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನುವ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ವೀರBELAGAVISIX PACK HERO

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ವೃದ್ಧರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಆದಾಯ; ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್‌ಗೇಜ್ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?; ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ!

ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ಫಿ; ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್

ವಿಶ್ವ ಬಿದಿರು ದಿನ: ನಿಮ್ಮ ದೆಹಲಿ ಟ್ರಿಪ್‌ನ ಖುಷಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ 'ಬನ್ಸೆರಾ ಪಾರ್ಕ್'

ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ರವಾ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?; ಇಲ್ಲಿವೆ ಬೆಸ್ಟ್​ ಟಿಪ್ಸ್​!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.