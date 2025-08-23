ETV Bharat / state

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ: ಮಾಸ್ಕ್​ ಮ್ಯಾನ್​ ಬಂಧಿಸಿದ ಎಸ್​ಐಟಿ - MASK MAN ARRESTED

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣದ ದೂರುದಾರ, ಮುಸುಕುಧಾರಿಯನ್ನು SIT ಇಂದು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದೆ.

DHARMASTHALA CASE 2025 COMPLAINANT WITNESS ARRESTED BY SIT DAKSHINA KANNADA ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣ ದೂರುದಾರ ಬಂಧನ
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಸ್ಕ್​ಮ್ಯಾನ್​ ಬಂಧನ: ದೂರುದಾರನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ SIT (ETV Bharat)
By PTI

Published : August 23, 2025 at 11:11 AM IST

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಶವಗಳನ್ನು ಹೂತು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ ದೂರುದಾರ ಮುಸುಕುಧಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರೋಪಗಳ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಎಸ್​ಐಟಿ ಶನಿವಾರ (ಇಂದು) ಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಎಸ್​​ಐಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ವಿಚಾರಣೆ: ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (SIT) ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಪ್ರಣವ್​ ಮೊಹಂತಿ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ದೂರುದಾರರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೂರುದಾರನ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ದೂರುದಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಒದಗಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಂಗತತೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದ ನಂತರ ಆತನ ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ SIT ತನ್ನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ದೂರುದಾರ - ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘ ಗಂಟೆಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.

ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಚನೆ ಆಗಿರುವ SIT: ದೂರುದಾರ - ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಮಾಜಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ, 1995 ಮತ್ತು 2014 ರ ನಡುವೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಶವಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಶವಗಳನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೂಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಶವಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಆತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾಸ್​​ಮ್ಯಾನ್​ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ SIT ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಂಡವು ಆತ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಗೆತವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಅವಶೇಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ರಾಜ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು​ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರ-ಸಾಕ್ಷಿದಾರನ ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಎಸ್‌ಐಟಿ ತಂಡ ಸದ್ಯ ದೂರುದಾರನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದೆ. ಆ.22 ರಂದು ಮಂಗಳೂರು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

