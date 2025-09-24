ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ: ಮೇರು ಸಾಹಿತಿಯ ಬದುಕಿನ 'ಅನಾವರಣ'
ಕಷ್ಟದ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಎಸ್ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಕನ್ನಡವನ್ನು ದಾಟಿ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ ಕಂಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರಿ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ.
Published : September 24, 2025 at 6:46 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನ್ನಡ ಮೇರು ಸಾಹಿತಿ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ಹಿರಿಯ ಬರಹಗಾರಾದ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ ಬುಧವಾರ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭಾರದಾದ್ಯಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಲೇಖಕರು.
ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ: ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಸಂತೇಶಿವರ ಲಿಂಗಣ್ಣಯ್ಯ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂತೇಶಿವರದಲ್ಲಿ 1931ರಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 20ರಂದು ಜನಿಸಿದದರು. ಮಾರಕ ಪ್ಲೇಗ್ನಿಂದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಗಲಿದರು. ಈ ಅಗಲಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎದುರಾದ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವರು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದರು.
ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅವರು ಬಳಿಕ ಉಳಿದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಬಂಧಿ ಸಲಹೆ ಮೆರೆಗೆ ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳಿದ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಧು ಮತ್ತ ಸಂತರ ಸಹಾಯದಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಮೈಸೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಅವರು, ಬಿಎ ಆನರ್ಸ್ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಚಿನ್ನದ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ 1958ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಎ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಅವರು 1963ರಲ್ಲಿ ಬರೋಡಾದ ಮಹಾರಾಜ ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿಹೆಚ್ಡಿ ಪಡೆದರು. ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಬರವಣಿಗೆ, ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಲೇಖಕ ಗೋರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ದಾಖಲೆ ಮಾರಾಟ ಕಂಡ ಕಾದಂಬರಿಗಳು: ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇವರ ಅನೇಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ತರ್ಜುಮೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇವರ ಪುಸ್ತಕಗಳು 25 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 5ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಕಾದಂಬರಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಜೀವಾಳ ಮಾನವ ಭಾವನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ತಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳು ಭಾರತೀಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿವ ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅವರ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಸುಮಾರು 20 ಪಿಹೆಚ್ಡಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಮಂಡನೆಯಾಗಿವೆ.
ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾದಂಬರಿಗಳು: ಭೀಮಕಾಯ (1958), ಧರ್ಮಶ್ರೀ (1961), ವಂಶವೃಕ್ಷ (1965), ಮತದಾನ (1967), ಜಲಪಾತ (1967), ಗೃಹಭಂಗ (1970), ಧಾತು (1973), ಅನ್ವೇಷಣ (1976), ಪರ್ವ (1979), ಸಾಕ್ಷಿ (1986), ತಂತು (1993), ಸಾರ್ಥ (1998), ಭಿತ್ತಿ (2002), ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯ ಕಾದಂಬರಿ, ಆವರಣ (2007), ಮಂದ್ರ (2010), ಯಾನ (2014), ಉತ್ತರಕಾಂಡ (2017), ಚಂದಿರಂತಿಗೆ (2022), ಭಿತ್ತಿ ಅವರ ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 1996ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಇವರ ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದು, 2018ರಲ್ಲಿ 11ನೇ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಇವರ ಅನೇಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆಗಿದೆ.
ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ತರ್ಜುಮೆ: ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 24 ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಂಪುಟಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕುರಿತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿವೆ.
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕೇಳುಗರಾದ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಸಕ್ತಿ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ಧ್ರುವಗಳ ಹಿಮನದಿಗಳು, ಅಮೆಜಾನ್ ಕಾಡುಗಳು, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮರುಭೂಮಿಗಳು, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ಪ್ಸ್, ರಾಕೀಸ್, ಆಂಡಿಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಜಿಯಾಮಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಿಮಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಲವಿತ್ತು.
1976ರಲ್ಲಿ ರಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಮತ್ತು ಬಿವಿ ಕಾರಂತ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಯಿತು. ಇದೇ ಕಾದಂಬರಿಯು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ವಂಶವೃಕ್ಷಂ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 1978ರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಬಾಪು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು. ನಾಯಿ-ನೆರಳು ಕಾದಂಬರಿ 2006ರಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2000ರಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಟಿಎನ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗಿರೀಶ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಗೃಹಭಂಗ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಧಾರಾವಾಹಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ದಾಟು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬಸು ಚಟರ್ಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದರು.
ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಧನೆಗಳು
- ಇಟಲಿಯ ಉಡೀನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ-2007
- ದುಬೈ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಘದ ಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು- 2007
- ಅಮೆರಿಕ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ- 2006
- ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 67ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು - 1999
- ಅಮೆರಿಕದ ಫೀನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ- 1998
- ಗೋವಾ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಮರಾಠಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣ - 1994
- ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾ ಬ್ಲೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮ ಬರಹಗಾರರ ಸಭೆ- 1991
- ಜಪಾನ್ ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸೆಮಿನಾರ್ -ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ 1975
- ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು.
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು: ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಲವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿವೆ.
ಪದ್ಮಭೂಷಣ - 2023, ಪದ್ಮಶ್ರೀ - 2016. ಮಂದ್ರ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ – 2010, ವಂಶವೃಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ – 1966, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ – 2015, ಮಾಸ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ – 1996, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ – 1995, ತಂತುಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ) – 1998, ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಗ್ರಂಥಲೋಕದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ವರ್ಷ - 1998ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.
