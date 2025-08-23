ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ಈ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಕಾರಣಗಿರಿ. ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಹನಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕಾರಣಗಿರಿ ಎಂಬ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ಸಾಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರಣಗಿರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಾಲಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ಕಾರಣಗಿರಿಯಲ್ಲಿನ ರಾಜಗೋಪುರವು ಅತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇದು 108 ಅಡಿ ಎತ್ತರಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಣಪನ ಪ್ರತಿ ಅವತಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜಗೋಪುರವನ್ನು ದೇವರ ಭಕ್ತರಾದ ಗೋವಿಂದ ಐತಾಳ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪುತ್ಥಳಿಗಳು, ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಜಮುಖನ ವಿವಿಧ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ಪುರಾಣ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸ: ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ರವಿ ಹನಿಯಾ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇದು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಣೇಶ. ರಾಮಾಯಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಗಳು ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಆಗುವಾಗ ರಾಮನಿಗೆ ಸೀತೆ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೀತೆ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ರಾಮ ಸೀತೆಯನ್ನು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು".
"ಆಗ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ರಾಮ ಕಿಂ ಕಾರಣ ಗಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ರಾಮಚಂದ್ರಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ ರಾಮಚಂದ್ರಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಮ ದೇವರ ರಥೋತ್ಸವ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ರಾಮ ದೇವತ ಉತ್ಸವ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತದೆ".
"ರಾಮನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದ ಕಿಂ ಕಾರಣ ಗಿರಿ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಿರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಐದು ದಿನ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ರಥೋತ್ಸವ ಮರುದಿನ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ".
ಕಾರಣಗಿರಿ ಗಣಪನ ಭಕ್ತರಾದ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ಖಂಡಿತ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ವಕೀಲರಾದ ಗಂಗಾಧರ ಐತಾಳ ಅವರು ದೇವಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವೈವಾಹಿಕ ವಿಚಾರ, ಮದುವೆಯ ಗಂಡು- ಹೆಣ್ಣಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರಸಾದ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ನೇರವೇರುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸನಗರದವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಉನ್ನತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆಂಬುದು ಭಕ್ತರ ಒಲವು. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಚೋರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇವಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗ ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನೆರವೇರಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇವಾಲಯದ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.
