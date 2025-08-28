ETV Bharat / state

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಶಾಲೆಯಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತರಲು 80 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ! ಟೀಚರ್​​ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘನೆ! - TEACHER TRAVELS 80 KM

ಮಕ್ಕಳು ಅಜ್ಜಿಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು, ಹೊನ್ನೇಸರ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸುಮಾರು 80 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ, ವಾಪಸ್​ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನವೊಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Teacher Jayanthi H.V.
ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಯಂತಿ ಹೆಚ್.ವಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 28, 2025 at 6:19 PM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕರೆತರಲು ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ 80 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ‌ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಗರ ತಾಲೂಕು ಹೊನ್ನೇಸರ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಿಎಂಶ್ರೀ)ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಯಂತಿ ಹೆಚ್.ವಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 80 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಸಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಪುನಃ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಒಂದು ವಾರ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಐದನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶಾಲೆಯ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದವರು ಪುನಃ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಗೆ ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಎಲ್ಲ ವೇಳೆ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು ಸಿಆರ್​ಪಿ ಅವರ ಮೂಲಕ, ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ: ಈ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಯಂತಿ ಅವರಿಗೆ‌ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಅಜ್ಜಿಮನೆ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕು ಸಂಪೆಕಟ್ಟೆಯ ಸಮೀಪ ಕುಂಬಾರಗೊಳಿ ಎನ್ನುವ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಯಂತಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯರ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅಗತ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಿದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆ ಬಿಡಿಸದಂತೆ ಮನವೊಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಜೊತೆಗೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಗಮನಿಸಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದಲೇ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಆ ಊರಿಗೆ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಮತ್ತಿಕೈ ಎನ್ನುವ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ದೂರವಾಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘನೆ: ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಗರದಿಂದ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕು ನಗರ ಹೋಬಳಿಯ ಸಂಪೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 80 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ (ಒಟ್ಟು 160 km) ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ತಪ್ಪಲಿನ ಕುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಪರಶುರಾಮಪ್ಪ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ: ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಯಂತಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ನೂರ್ ಅಹಮದ್, ಸಿಆರ್​ಪಿ ಶೀಲಾ ಎ.ಎಂ ಹಾಗೂ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪುನಃ ಕರೆತರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿತ್ತು. ಇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರ ಅಜ್ಜಿಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು.

ಸಾಗರ ಬಿಇಒ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕು ಸಂಪೆಕಟ್ಟೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕುಂಬಾರಗೊಳಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ತಿಳಿಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಾಯಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು‌. ಸೋಮವಾರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

