ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಈ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಗದ ಭಾಷೆಯಾಗಿಸದೆ, ಅದನ್ನು ಜನರ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಕಳೆದ ಒಂದು ಶತಮಾನದಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡುವ ಮನೆಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಾಮ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತ ದಿನ(ಆ.9) ಈ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಕೇವಲ 10 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿ, ತುಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲೆ ಸುಂದರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ದೇಶದ ಪುರಾತನ ಭಾಷೆ, ಜನ ಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಗ್ರಹಾರದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಡುಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಸಂಕೇತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
1982ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಾಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶಿಬಿರದ ಸಮರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಾಮ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಮತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಾಮ ಎಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 43 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿಬಿರ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಕೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಸೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾರದ ವಿಲಾಸ ಎಂಬ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ತನಕ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿಯು ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಜನರು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯಿರಿ ಎಂಬ ತರಬೇತಿಗಳಿವೆಯೋ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಂದು ವರ್ಗೀಯ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಮಿತ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಷ್ಟ ಭಾಷೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಜನಾರ್ಧನ ಹೆಗಡೆ, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಇವರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅಪವಾದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಯೋಚಿಸಿದರು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಭಾಷಣ ಆಂದೋಲನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
1981ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಚಿ.ಮು. ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೂರು ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರು ಸರಳವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತೀಯ ಪಠ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನಿಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಚಟುವಟಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯ ತನಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೂರು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತನಾಡುವವರು ಪದೇ ಪದೆ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಸಂಸ್ಜೃತ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಧುನಿಕತೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಯನದ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ 25-30 ಜನರ ಗುಂಪು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯಲು ಬರುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 10-15 ದಿನದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಷಕ ಗಿರೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. 1963ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಕಳೆದ 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಸಂಕೇತಿ. ಇದು ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯ ಮಿಶ್ರಣ. ನಂತರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಬಿರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರ ಜೊತೆ ದೇಶ, ವಿದೇಶದವರಿಗೂ ಸಹ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1-4ನೇ ತರಗತಿ ತನಕ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕೇವಲ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 4ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಮೃತ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. 4ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿವಿಯ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ ಎಂದು ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 9ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ಭಾಗ -1 ಹಾಗೂ ಭಾಗ -2 ಎಂದು ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 1-10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಕೆ ಇದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಭಜನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯಲು ವಿದೇಶದಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಎಲ್ಕೆಜಿಯಿಂದಲೂ ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ಧೇನೆ. ನಾನು ಈಗ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಊರು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ" ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಥಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಶಾರದ ವಿಲಾಸ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾಠ ಬೇಗ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಯಲು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಜನ ಬರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದರು.
