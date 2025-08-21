ETV Bharat / state

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕುಂಟ ಎಂದು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಹೋದರನ ಕೊಲೆ - MAN STABS HIS BROTHER TO DEATH

ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಆರೋಪಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜನಾರ್ದನ್, ಹನುಮಂತ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 21, 2025 at 4:39 PM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗಾದ ಗಾಯದಿಂದ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೀಯಾಳಿಸುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಂದ ಘಟನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಹನುಮಂತ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಾರ್ದನ್​ ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ಹನುಮಂತ ಮತ್ತು ಜನಾರ್ದನ್ ಇಬ್ಬರೂ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ-ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕು ಬನ್ನಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ‌ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಐದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸೇವಲಾಲ್‌ ಜಯಂತಿಗೆ ಸಹೋದರರು ಹೋದಾಗ ನಡೆದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಹನುಮಂತ ಕುಂಟುತ್ತಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಜನಾರ್ದನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹನುಮಂತನನ್ನು "ಕುಂಟ, ಕುಂಟ" ಎಂದು ರೇಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆೆ ಅಪಘಾತವಾದಾಗ ಹಣ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಸಹ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕೊಲೆಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಎಸ್‌ಪಿ ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆ (ETV Bharat)

ಜನಾರ್ದನ್​ ವಿನೋಬನಗರದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಬಡಾವಣೆಯ‌ ನಿಸರ್ಗ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ‌ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಮಾತನಾಡುವುದಿದೆ ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಹನುಮಂತು ಜನಾರ್ದನ್‌ನನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಚಾಕುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ದವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಹನುಮಂತು ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆಸಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಎದೆಗೆ ಇರಿದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಜನಾರ್ದನನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಇಂದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಎಸ್‌ಪಿ ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್, "ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷದ ಘಟನೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

