ಈ ಬಾರಿಯೂ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಇಲ್ಲದೇ, ಗಂಡಾನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆನೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ.

shivamogga-dasara-jambu-savari-on-thursday-afternoon
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 1, 2025 at 6:57 PM IST

4 Min Read
ವರದಿ: ಕಿರಣ್​ ಕುಮಾರ್​ ಎಸ್​.ಈ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ದಸರಾ ಉತ್ಸವದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಎಂದರೆ ಅದು ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ. ಈ ಬಾರಿ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಸಕ್ರೆಬೈಲಿನ ಸಾಗರ ಆನೆಯು ಹೊರಲಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆಯೇ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ದಸರಾ ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಅಂಬಾರಿ ಇದ್ದರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ 650 ಕೆ.ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಂಬಾರಿಯ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯಿರುವ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಆನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದಿಂದ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತದೆ‌. ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ಆನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಡಿಎಫ್​ಒ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಟಗಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಸದ್ಯ ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 25 ಆನೆಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 19 ಗಂಡಾನೆಗಳಿವೆ. 19 ಗಂಡಾನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಮರಿ ಆನೆ ಇದೆ‌. ಅದೇ ರೀತಿ 5 ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಮರಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಒಂದು ಮಕ್ನಾ ಆನೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಾಗರ ಆನೆ ಜೊತೆಗೆ ಕುಂತಿ ಹಾಗೂ ಭಾನುಮತಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ 2023ರಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದ್ದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಆನೆಯು ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯ ದಿನದ ತಾಲೀಮು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಮರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಆನೆಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಎಂಬುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಆನಂತರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಈ ಸಲವೂ ಸಹ ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳನ್ನು ಕರೆತಂದಿಲ್ಲ.

ಗಂಡಾನೆಗಳ ಜೊತೆ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಏಕೆ ಬೇಕು: ಯಾವುದೇ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಂಡಾನೆಯನ್ನು ಕರೆತಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವುಗಳು ಕೆರಳಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇದರಿಂದ ಗಂಡಾನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮಾವುತರು ಹಾಗೂ ಕಾವಾಡಿಗಳು ಅವುಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಇದ್ದರೆ, ಗಂಡಾನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ತಂಟೆ ಮಾಡದೆ, ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳನ್ನೂ ದಸರಾಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಸರಾಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮೂರು ಗಂಡಾನೆಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ‌ದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

shivamogga-dasara-jambu-savari-on-thursday-afternoon
ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಆನೆಗಳು (ETV Bharat)

ಮೂರು ಆನೆಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ: ದಸರಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗಂಡಾನೆಗಳೇ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಡಿಎಫ್​ಒ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಟಗಾರ್, ''ಆನೆ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಕುಂತಿ ಆನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬಾಲಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಬಹದ್ದೂರ್ ಆನೆಗಳು ಕಾಡಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿವೆ‌, ಇವೆರಡೂ ಸಹ ಸಾಗರ ಆನೆಯ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ದಸರಾ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಲು ಸಾಗರ ಆನೆ ಜೊತೆ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ‌. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಇದೇ ಮೂರು ಆನೆಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಮೂರು ಆನೆಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೂರು ಆನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದರು.

''ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆಗಳು ಇದ್ಧರೆ, ಭಾರ ಹೊರುವ ಆನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೂರು ಆನೆಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಮೂರು ಗಂಡಾನೆಗಳನ್ನು ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಡಿಎಫ್​ಒ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ‌.

shivamogga-dasara-jambu-savari-on-thursday-afternoon
ಆನೆಗಳಿಗೆ ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ತಾಲೀಮು (ETV Bharat)

ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಆನೆಗಳು ಸಜ್ಜು: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಮೂರು ಆನೆಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದ ಸಾಗರ, ಬಾಲಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಬಹದ್ದೂರ್ ಆನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮೂರು ಆನೆಗಳನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಾಸವಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎರಡು ಬಾರಿ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಆನೆಗಳಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ಶಬ್ದ, ಜನಸಂದಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂಬಾರಿ ಸಾಗುವ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ದಾರಿಯ ಪರಿಚಯವಾಗಲೇಂದು ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.‌ ಮೂರು ಆನೆಗಳು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ. ದಿನಾಲೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ತಾಲೀಮಿಗೆ ಹೊರಟು 10:30ಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಮರಳಿವೆ. ಸಾಗರ ಆನೆಯು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಅಂಬಾರಿಯು 650 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಸಾಗರ ಆನೆಯು 650 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಮರಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ತಾಲೀಮಿನ ಮೂಲಕ ಆನೆಗಳನ್ನು ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ, ಅರಳಿಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ‌. ಆನೆಗಳಿಗೆ ಮುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ರಾಗಿ, ಅಕ್ಕಿ, ಹುರುಳಿ, ಹೆಸರುಕಾಳು ಹಾಗೂ ಸೋಯಾ ಬಿನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ‌. ಆನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾವುತರು ಹಾಗೂ ಕಾವಾಡಿಗಳು ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ದಸರೆಗೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

shivamogga-dasara-jambu-savari-on-thursday-afternoon
ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಆನೆಗಳು (ETV Bharat)

ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಚಾಲನೆ: ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30ಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ನಂದಿ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂಬಾರಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಕೆಲಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಸಚಿವರು ನಾಡ ದೇವಿಯ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ಎಸ್​​ಪಿಎಂ ರಸ್ತೆ, ರಾಮಣ್ಣ ಶ್ರೇಷ್ಟಿ ಪಾರ್ಕ್, ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್, ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ವೃತ್ತ, ಎ.ಎ.ವೃತ್ತ, ನೆಹರು ರಸ್ತೆ, ದುರ್ಗಿಗುಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಾಜೀವ್ ಅವರು ಅಂಬುಛೇದನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಳೆ ಜಗತ್​ಪ್ರಸಿದ್ದ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ; ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

