ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಏಷಿಯನ್ ಫಿಟ್​ನೆಸ್ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್-ಹಿಪಾಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌: ಶಿವಮೊಗ್ಗದ 7 ಮಕ್ಕಳು ಆಯ್ಕೆ - ASIAN FITNESS AEROBICS HIP HOP

ಏಷಿಯನ್ ಫಿಟ್​ನೆಸ್ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ - ಹಿಪಾಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್‌ಗೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಆಯ್ಕೆ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 25, 2025 at 1:21 PM IST | Updated : May 25, 2025 at 1:40 PM IST 2 Min Read

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮೇ 29, 30, 31 ಹಾಗೂ ಜೂನ್ 1ರಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ‌ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷಿಯನ್ ಫಿಟ್​ನೆಸ್ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಿಪಾಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಳು‌ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್​ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆಡುವ ವಿಶೇಷ ಕ್ರೀಡೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ಆತಿಥ್ರಿ, ಚಿರಾಕ್ಷ, ವಿಶಾಲ್, ನಿರಾಜ್, ಸುಮಂತ, ಜೀವಿಕ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಥ ಅವರು ಭಾರತದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿವ ಮತ್ತು ಕಿರಾನ್ ಇಕ್ಕೇರಿ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿದ್ದು, ದುಬೈಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ (ETV Bharat) ತರಬೇತುದಾರ ಅರುಣ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್‌ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ 72 ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಏಷಿಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್​ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.‌ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ 7 ಮಕ್ಕಳು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಟ್​ನೆಸ್​ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು, ಹಿಪಾಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 7 ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಏಳು‌ ಮಕ್ಕಳು ಉಳಿದ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ಒಟ್ಟು 117 ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುಬೈಗೆ ತೆರಳಿದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಮೂರು ದಿನ ತರಬೇತಿ ಇರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ (ETV Bharat) ಸ್ಪರ್ಧಿ ವಿಶಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಇಬ್ಬರು ಫಿಟ್​ನೆಸ್ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಪಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವಾರದಿಂದ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಇತರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ‌ ಜೊತೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದು ತರುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ರಾಜ್, ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು, ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದರು. ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜೀವಿಕಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಬಾರಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಂದೇ ತರುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲ್ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಪಾಪ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಏಷಿಯನ್ ಫಿಟ್​ನೆಸ್ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಿಪಾಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮಕ್ಕಳು (ETV Bharat) "ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಏಷಿಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್​ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 72 ಜನರಲ್ಲಿ 7 ಮಕ್ಕಳು ಏಷಿಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಾಳಜಿವಹಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಪೋಷಕರಾದ ಡಾ.ಅಜೇಯ್ ಬೆಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೇಕ್​ವಾಂಡೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ರಾಮನಗರದ ಶಾನ್ವಿ ಸತೀಶ್​ - SHANVI SATISH WINS GOLD

Last Updated : May 25, 2025 at 1:40 PM IST