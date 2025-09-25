ಭದ್ರಾವತಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ತಳ್ಳಿ ಪ್ರೇಯಸಿ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ: ಯುವಕ ಅರೆಸ್ಟ್
ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಭದ್ರಾವತಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ತಳ್ಳಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಯುವಕಕನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 25, 2025 at 10:35 AM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಭದ್ರಾವತಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ತಳ್ಳಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕು ಅಂತರಗಂಗೆ ಬಳಿ ಯರೇಹಳ್ಳಿಯ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸ್ವಾತಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೃತ ಯುವತಿ. ಯುವತಿಯ ಪೋಷಕರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾವತಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇವರಿಬ್ಬರೂ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 21 ರಂದು ಯುವತಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಚೆ ಇರುವ ಭದ್ರಾ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೂಕಿದ್ದಾನೆಂದು ಭದ್ರಾವತಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಕಾಲುವೆಗೆ ನೂಕಿದ ಸೂರ್ಯ ದಡದ ಮೇಲೆ ವಿಷ ಕುಡಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದನು.
ಯುವತಿಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮೊದಲು ನಾಪತ್ತೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಸೆ.24ರಂದು ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಎಸ್.ಪಿ. ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಭದ್ರಾವತಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 19 ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಿ ಮೃತ ಯುವತಿ. ಯುವತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಸೂರ್ಯ (20) ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಸ್ವಾತಿಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಭದ್ರಾ ಕಾಲುವೆ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇರುವೆ ಸಾಯಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಾತಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿ, ಭದ್ರಾ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೂಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರಾ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದೆ" ಎಂದರು.
ಸ್ವಾತಿಯ ತಾಯಿ ಮಂಜಳಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸೆ.21 ರಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಎಂಬಾತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ. ಸ್ವಾತಿಯನ್ನು ಕಾಲುವೆಗೆ ನೂಕಿ, ಆತ ಮಾತ್ರ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ವಿಷ ಕುಡಿದವನ ಹಾಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತನ ಸಹ ಕಾಲುಗೆ ಹಾರಬೇಕಿತ್ತು. ವಿಷ ಕುಡಿದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅವರಪ್ಪನನ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಸೂರ್ಯನ ತಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬಾತ ಬಂದು ಮಗನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಮಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?" ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
"ಇವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಗೂತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮೊದಲು ನೀನು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸು. ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಂದವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಸ್ವಾತಿ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾದ ವಿವಾದ ಎಲ್ಲಾ ನಡೆದಿದೆ. ಇವಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಳೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಭಾನುವಾರ ಸೂರ್ಯ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕಾಲುವೆಗೆ ನೂಕಿ ವಿಷ ಕುಡಿದವನ ಹಾಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಸಾಕಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು" ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.
"ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದ ಮಗಳ ಮುಖವನ್ನು ಮೀನು, ಏಡಿಗಳೆಲ್ಲಾ ತಿಂದು ಹಾಕಿವೆ. ಅವಳ ಮುಖವನ್ನು ನಮಗೆ ನೋಡಲು ಅಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕೈ ಕಾಲು ಆಡದಂತಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಆದ ಅನ್ಯಾಯ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಬಾರದು. ಸೂರ್ಯ ವಿಷವನ್ನೇ ಕುಡಿದಿಲ್ಲ. ಆತ ರಾಜಕೀಯದ ಲಾಬಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಡವನಾದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಂದು ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನುವುದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳ ಫೋನ್ ಅವರ ಬಳಿಯೇ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ" ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
