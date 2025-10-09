ಮಲೆನಾಡಿನ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್; ಮಲೆನಾಡು ಅಡಕೆ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭ
ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಲೆನಾಡು ಅಡಕೆ ಮಾರಾಟದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವು ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
Published : October 9, 2025 at 12:13 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್. ಎಸ್.ಈ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಪರವಾಗಿ ಅಡಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ ಬರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಲೆನಾಡು ಅಡಕೆ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ(ಮಾಮ್ಕೋಸ್)ವು ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಮಾಮ್ಕೋಸ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ, ಅಡಕೆ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವ ಕೊಳೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇನ್ಮುಂದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನೀಡುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ, ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆರಂಭಿಸಿ, ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲು, ಅಡಕೆ ಆಧಾರ ಸಾಲ, ಕಟಾವು ಸಾಲ, ಕೊಳೆ ಔಷಧ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಠೇವಣಿ ಮೇಲಿನ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಹಿವಾಟನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಅವರಣದ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದ 85ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಮಾಮ್ಕೋಸ್ ಇನ್ಮುಂದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
31 ಸಾವಿರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಮ್ಕೋಸ್, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 230 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ಈವರೆಗೆ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬೆಳೆಗಾರರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಘವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯ ತುರ್ತಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗದೆ ತಾನು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಕಡೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯ: ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸಾಲ, ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಲ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ, ಅಲ್ಲದೆ ತೆಂಗು, ಕಾಫಿ, ಕೋಕೊ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ, ಗೊಬ್ಬರ ಮಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಸಾಲವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಾಮ್ಕೋಸ್ ನೀಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕುರಿತು ಮಾಮ್ಕೋಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬರವೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಕೋಸ್ನಿಂದ ಇಷ್ಟು ದಿನ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವ ಔಷಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ 85ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪವಿಧಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸಾಲ ನೀಡುವ, ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಹಕಾರ ನಿಬಂಧಕರ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತ ನಂತರ ನಮ್ಮ ನಿಧಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸಾಲ, ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಮ್ಕೋಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸದಸ್ಯರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಸಾಲ, ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಾಹನದ ಮೇಲಿನ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಡಮಾನ ಮಾಡಿ ಸಾಲ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಸಚಿವೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್