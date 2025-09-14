ಅಡಿಕೆಗೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬಾಧೆ; ಮಲೆನಾಡಿನ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಂಗಾಲು: ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ
ಮಲೆನಾಡಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಾರರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ.
Published : September 14, 2025 at 7:46 PM IST|
Updated : September 14, 2025 at 8:11 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಈ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಲೆನಾಡು, ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ಜೀವನಾಡಿಯೂ ಹೌದು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 1,37,407,45 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಮಲೆನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಈ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತಿದೆ.
ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೂನ್ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಿಂದ ಮಳೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಮೇ ಮೂರನೇ ವಾರದಿಂದಲೇ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಅತಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬಾಧಿಸಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಮಸ್ಯೆ: ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರುಣಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಕಾಯಿಗಳು ಮರದಿಂದ ಉದುರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಗಾರನಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೊಯ್ಲಿಗೂ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿ: ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸಹಜವೇ. ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಯಲು ಸೀಮೆಗಳಾದ ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತುಮಕೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ. ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ಅವು ಗೋಟು ಆಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ದರ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ.
ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಗಾರರೇ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಖೇಣಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಖೇಣಿ ಮಾಡುವವರು ಹಸಿ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಯ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುಲಿದು, ಬೇಯಿಸಿ, ಒಣಗಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖೇಣಿ ಮಾಡುವವರು ತೋಟದ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಇಳುವರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುಂಗಡ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕಟಾವು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಲೆಕ್ಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಾದ ನಂದೀಶ್ ಹನಸನವಾಡಿ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಾದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ದರ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ. ದರ ಏರಿದೆ, ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸಿದೆ. ಎಲೆ ಚುಕ್ಕಿ ರೋಗವೂ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಿಡದ ತಲೆಗೆ ಬರುವ ಹಿಡಿ ಮುಂಡಗೆ ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ನೀಡಬೇಕು. ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನೂ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಾದ ಅರುಣ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರಿಗೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೆಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದರ ಇರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತೋಟದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕೂಲಿ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಜನರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಕೆಗೂ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಈಗ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹತೋಟಿ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಮಳೆಯಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಹರಳು ಉದುರಿ ಬೀಳುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ತೋಟದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಮಳೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಡಕೆ ಗಿಡದ ಹೂವು ಉದುರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಫಸಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಣೆಗೂ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ಖೇಣಿದಾರರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಮೂಲತಃ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರ. ಅಡಿಕೆ ಖೇಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಖೇಣಿದಾರರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಕೊಯ್ಯಲು ಆಗಲ್ಲ. ಉದುರಿದ್ದನ್ನು ಆರಿಸಲು ಆಗಲ್ಲ. ಮಳೆಯಿಂದ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ತೂಕ ಬರುತ್ತೆ. ಒಣ ಅಡಿಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೂಕ ಬರಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಖೇಣಿದಾರರು ತುಂಬ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆ, ಜಮೀನು ಮಾರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬಿದ್ರೆ ಖೇಣಿದಾರರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ ಬಂದು ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ತನಕ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹವಾಗುಣ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ದರ ಬಂದಿದೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯತ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಡಿಕೆ ಖೇಣಿದಾರರಾದ ಲೋಹಿತ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರ. ಅಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಘಟಕ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಹನ್ನೆರಡುವರೆಯಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಕೆ.ಜಿಗೆ ಬಂದರು. ಇದರಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಖೇಣಿದಾರರು ನಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾದರು. ಈಗ ಖೇಣಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಾನೂ ಸಹ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಖೇಣಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರೈತರು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಅಲ್ಲದೆ, ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಡೆ ಸಹ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಡಕೆಗೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು?: ಈ ರೋಗವು ಫೈಟಾಪ್ತೋರಾ ಮೀಡಿ ಅನ್ನುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಈ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಹಾಗೂ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸವಿತ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ, ಕೊಳೆ ರೋಗದ ಕುರಿತು ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಕಳುಹಿಸುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೊಳೆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು:
- ಎಳೆಯ ಕಾಯಿಗಳ ತೊಟ್ಟಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೋಯ್ದ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ.
- ಇಂತಹ ಮಚ್ಚೆಗಳು ನಂತರ ಇಡೀ ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹರಡಿ ಕಾಯಿಗಳು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
- ಕ್ರಮೇಣ ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
- ರೋಗಪೀಡಿತ ಕಾಯಿಗಳು ಕೊಳೆತು ಗೊನೆಗಳಿಂದ ಉದುರುತ್ತವೆ.
- ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸುಳಿಗೆ ಹರಡಿ ಸುಳಿ ಕೊಳೆ ಹಾಗೂ ಶಿರ ಕೊಳೆ ಬಂದು ಇಡೀ ತೊಂಡೆ ತುಂಡಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ.
- ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಶೇ.95ರಷ್ಟು ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು 15-20 ಸೆ.ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಸುಳಿಕೊಳೆ: ಅಡಿಕೆಯ ಸುಳಿಯ ಭಾಗದ ಎಳೆಯ ಗರಿಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ನಂತರ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ.
ಶಿರಕೊಳೆ: ಶಿಲೀಂಧ್ರವು ಸೋಗೆಗಳ ಬುಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹೊಂದಿ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಕೊಳೆಸುವುದರಿಂದ ಸೋಗೆಗಳು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕೊಳೆತು ಮರ ಸಾಯುತ್ತದೆ.
ರೋಗದ ಹತೋಟಿ ಹೇಗೆ?:
- ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ರೋಗ ತಗುಲಿದ ಕಾಯಿ, ಹಿಂಗಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮರದ ಇತರ ಭಾಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದು.
- ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ನೀರು ತೋಟದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವುದು.
- ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅಂತರ ಬೆಳೆಗಳ (ಲವಂಗ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಕೋಕೋ, ಕಾಳುಮೆಣಸು) ಹಾಗೂ ತೋಟದ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಗಿಡಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು.
- ಮೇ ತಿಂಗಳ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಿದ ಶೇ.1ರ ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಅಡಿಕೆ ಗೊನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
- ನಂತರ ಮಳೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು 30-40 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆ ಹಾಗೂ ಮೂರನೆ (ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ) ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ತುಂತುರು ಮಳೆ ಇದ್ದಾಗ ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಹಾಗೂ (ಮೂರನೆ ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ)ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದಾಗ ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ (0.3 ಶೇ) ಅಥವಾ ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ ಎಂ. ಜೆಡ್ (0.20 ಶೇ.) ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ರಾಳದೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು.
- ತೋಟದ ಮಣ್ಣು ಹುಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಎಕರೆಗೆ 200 ಕಿ. ಗ್ರಾಂ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
- ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ 10-15 ಕಿ. ಗ್ರಾಂ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
- ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ (ಮೇ-ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಅನ್ವಯ ಪ್ರತಿ ಅಡಿಕೆ ಮರಕ್ಕೆ N:P:K ಅನ್ನು 100: 40 :140 ಗ್ರಾಂ ನಂತೆ ಒದಗಿಸುವುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ನಲುಗಿದ ಅನ್ನದಾತ: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ 4 ಎಕರೆ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ನಾಶಪಡಿಸಿದ ರೈತ