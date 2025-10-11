ETV Bharat / state

ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರೀತಿ: ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್!

ರೈಲು ಹಾಗೂ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಮಲೆನಾಡ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

SHIVAMOGGA AIRPORT
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 11, 2025 at 9:24 AM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಲೆನಾಡ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಬಸ್, ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸದ್ಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಗೊ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿತು. ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್​ಲೈನ್ಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್, ತಿರುಪತಿ ಹಾಗೂ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು‌‌. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಸ್ಪೇಸ್ ಜೆಟ್ ಕೂಡ ಹಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಾಗೂ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಹಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕಗೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (ETV Bharat)

ಮುಂಬೈ, ಗುಜರಾತ, ದೆಹಲಿಗೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಬೇಕು: ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಹಾಲಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಕ್ಕಿಂತ ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಬೇಕಿದೆ. ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಜವಳಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೇರ ವಿಮಾನ ಸಿಕ್ಕರೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಅಥವಾ ಗುರ್ಗಾಂವ್​ಗೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಮಮಂದಿರದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಏಕೈಕ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ: ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು 650 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕಾರ್ಗೋಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೋಯಿಂಗ್ ವಿಮಾನ ಸಹ ಬಂದು ಇಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಜಿ‌‌. ನಂಜಯ್ಯಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಹಗಲು ಮಾತ್ರ ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲವು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಲೈಟಿಂಗ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.

Shivamogga Airport
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (ETV Bharat)

ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡ ನಂತರ ಇದುವರೆಗೂ ಮೊದಲು ಇಂಡಿಗೋ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಏರಲೈನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪೇಸ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾಗೂ ಹೋದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 17,000 ಇತ್ತು. 2024-25 ರಲ್ಲಿ 92,000 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ 2025-26 ರಲ್ಲಿ 1,10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ವಿಮಾನಯಾನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್, ಗೋವಾ, ಚೆನ್ನೈ, ತಿರುಪತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇವಲ ಸೀಮಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರವಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗುಜರಾತ, ಅಯೋಧ್ಯೆ, ವಾರಣಾಸಿ, ದೆಹಲಿ, ಗುರ್ಗಾಂವ್​ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಜರಾತ್​ಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಬಟ್ಟೆ ತರಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ‌. ಅಂಡಮಾನ್​ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಐಟಿ ಬಿಟಿ ಅವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಿದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು, ಬಸ್, ರೈಲುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಮಾನಯಾನ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಅ.ನಾ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್​: 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ‌ 3 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ; 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಪ್ರಯಾಣ

