ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಗಳು: ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಸಿರಿಗೆರೆ ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಗಳು ಯಾರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ (ETV Bharat)
Published : September 13, 2025 at 5:57 PM IST

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಜನಗಣತಿ ವಿಷಯ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಗಳು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸಮುದಾಯ ಒಂದು ಮಾಡಲು ಹೊರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಸವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಗಳು, ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಗೋಸುಂಬೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿರಹಟ್ಟಿಯ ಫಕೀರ ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಫಕೀರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನಾವು ಕೇಸರಿ ಪೇಟ, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ, ಹಸಿರು ಶಾಲು ತೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಸಂಕೇತ, ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಗಳು ಯಾರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.

"ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಐದು ತರಹದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ನಾನು ಈ ಮಠಕ್ಕೆ 14ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿಲ್ಲ. ಮಠದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ತಾವು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು (ದಾರಿಯನ್ನು) ಬದಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿರಿಗೆರೆ ಪೀಠದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವವಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾನು, ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿರಿಗೆರೆ ಶ್ರೀಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ತಮ್ಮ ಮಠದ ಮೂಲ ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನು ತಾವು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹೊರತು ತಪ್ಪಿ ನಡೆಯಬಾರದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ತಾವು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಜಂಗಮರು ಅವಿವೇಕಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ, ಬಸವಣ್ಣವರು ಯಾವ ವಚನದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಯಾವ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಗಳು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ತಾವು ಹಿರಿಯ ಶ್ರೀಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿವೃತ್ತ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಾವು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

"ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಗಳು ತಮ್ಮ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಜಾತಿಯ ವಟುವನ್ನು ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಬಸವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮಹಾವೀರ, ಬುದ್ದರ ಹಾಗೇ ಬಸವ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ. ಆದರೆ ಅಖಂಡ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಡೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ನೀವೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ" ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಸವ‌ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾತ್ರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಒಡೆಯೋ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ : ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

