ETV Bharat / state

'ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್' ವಿರುದ್ಧ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಜನತೆಯ ಆಕ್ರೋಶ, ತೆರವಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಶಿಕಾರಿಪುರ ಹಾಗೂ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ನಡುವೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಕುಟ್ರಳ್ಳಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್​ ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

shikaripur-residents-protest-against-toll-gate-in-shivamogga
ಕುಟ್ರಳ್ಳಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 7, 2025 at 2:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಒಂದು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್​​ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟೋಲ್ ​ಗೇಟ್‌ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 60 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಇರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಹಾಗೂ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ನಡುವೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಕುಟ್ರಳ್ಳಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯ ಬಳಿ ಒಂದು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಇದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಟ್ರಳ್ಳಿ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ 39 ಕಿ.ಮೀ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕುಟ್ರಳ್ಳಿ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್​​ನಿಂದ ರೈತು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಬಡವರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ.

ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ವಿರುದ್ದ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಜನತೆಯ ಆಕ್ರೋಶ; ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಟೋಲ್ ಬಂದ್​​ಗೆ ಆಗ್ರಹ (ETV Bharat)

ಟೋಲ್ ಗೇಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಓಡಾಡುವವರಿಂದ 75 ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ 40 ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಲ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಬಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ದರವೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಟೋಲ್ ವಿರುದ್ದ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಜನತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿಯೇ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಒಂದು ವರ್ಷವಾದರೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್​​ನ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ವಿರುದ್ದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರಂದು ಶಿಕಾರಿಪುರ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ಜನ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ವಿನಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸವಳಂಗ ಬಳಿ, ಎರಡನೇಯದು ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ‌ ಕುಟ್ರಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್​​ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಸುಮಾರು 36 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್​ಗಳ ವಿರುದ್ದ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮದಿಂದ ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್​​ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಟ್ರಳ್ಳಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಓಡಾಡಲು 75 ರೂ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು, ಕೂಲಿಕಾರರು, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್​​ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಲ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಬಸ್ ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

shikaripur-residents-protest-against-toll-gate-in-shivamogga
ಕುಟ್ರಳ್ಳಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್​ (ETV Bharat)

"ಬಸ್ ಹಾಗೂ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಿದೆ. ಟೋಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಟೋಲ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವಿದೆ. ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ವಿರುದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ, ಸಂಸದರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿರುವ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸತತ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆವು. ನಂತರ ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಕುಟ್ರಳ್ಳಿಯ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿಯೇ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಮನವಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ತೆರವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಚೌಳಗೇರಿ ಟೋಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಸನದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಿ ಕರೆಮ್ಮನವರು ಟೋಲ್ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಟೋಲ್ ಸಹ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾದ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.‌ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹಾರಿಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Toll receipt
ಟೋಲ್ ರಶೀದಿ (ETV Bharat)

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗುರುದತ್ತ ಹೆಗಡೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೆ-ಶಿಪ್‌ನಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರೂ ಸಹ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊರಬ, ಆನವಟ್ಟಿ, ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಬರುವವರು 60 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಗೆ ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. KRDCLನವರು ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೂಗೆದ್ದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾಸನಾಂಭ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿಐಪಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್, ಜನಸ್ನೇಹಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು: ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ

For All Latest Updates

TAGGED:

SHIKARIPUR RESIDENTS PROTESTDC GURUDATTA HEGDEಟೋಲ್ ಗೇಟ್SHIVAMOGGATOLL GATE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಈರುಳ್ಳಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: 'ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್​' ವಿಧಾನದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಉಳಿಯುವ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ; ಸಿಹಿ ಜೋಳದ ದಂಟಿನಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿದ ರೈತ: ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು!! - ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನ

ಓಣಂ ಬಂಪರ್​ ಲಾಟರಿ: ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಡಿ ಕೆಲಸದಾತನಿಗೆ ₹25 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ

ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಸೇರಿದ ರಣಬೇಟೆಗಾರ 'ಆಂಡ್ರೋತ್​': ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ 2ನೇ ಸಬ್​ಮೆರಿನ್​ ನಿರೋಧಕ ನೌಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.