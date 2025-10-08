ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧಡೆ ಶೀಗೆಹುಣ್ಣಿಮೆ ಆಚರಣೆ: ಫಲಹೊತ್ತ ಭೂತಾಯಿಗೆ ಸೀಮಂತ, ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜನ
ನಿನ್ನೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶೀಗೆಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಾವೇರಿ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಶೀಗೆಹುಣ್ಣಿಮೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೀಗೆಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಸೇರಿದಂತೆ ಆ ದಿನದ ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಂದು ಶೀಗೆಹುಣ್ಣಿಮೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆದೇವರ ದಿನದಂದು ಶೀಗೆಹುಣ್ಣಿಮೆ ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾಲತೇಶನನ್ನು ಮನೆದೇವರಾಗಿ ಹೊಂದಿದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲವೇ ಗುರುವಾರ ಶೀಗೆಹುಣ್ಣಿಮೆ ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ.
ಫಲಹೊತ್ತ ಭೂತಾಯಿಗೆ ಸೀಮಂತ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಂಗಳವಾರ ರೈತರ ಹಬ್ಬ ಶೀಗೆಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ನಿನ್ನೆ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ನಂತರ ಸಿಂಗರಿಸಿದ ಚಕ್ಕಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೀನುಗಳಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಾಗುತ್ತೊ, ಅದೇ ರೀತಿ ಫಲತೊಟ್ಟ ಭೂತಾಯಿಯನ್ನು ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ. ಅನ್ನ ನೀಡುವ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲರ ಸಲುಹುವ ತಾಯಿ. ಅವಳು ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಮೈದುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಂದ. ಮಹಿಳೆಗೆ ಸೀಮಂತ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಭೂತಾಯಿಗೆ ಸೀಮಂತ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ನೀಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದವು.
ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಚರಗ ಆಚರಣೆ: ಜಮೀನಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಐದು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಪಂಚಪಾಂಡವರನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಈ ಐದು ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಸುಣ್ಣಹಚ್ಚಿ ವಿಭೂತಿ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಂಡವರು ಇಡುವ ಜಾಗದ ಸುತ್ತ ಜೋಳದ ದಂಟು ಇಟ್ಟು ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಭೂತಾಯಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫಸಲಿಗೆ ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ತಂದ ಭಕ್ಷಭೋಜನಗಳನ್ನು ಭೂದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಫಸಲಿಗೆ ಚರಗ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ವರುಣ ಆರ್ಭಟಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಭೂತಾಯಿಯಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
ಶೀಗೆಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ: ಶೀಗೆಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಬುಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಬಳಿದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಣ್ಣದಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬುಟ್ಟಿಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಶೀಗೆಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೆಲ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿ ಚಕ್ಕಡಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿ ಚಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ಜಮೀನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಶೀಗೆಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ಆಚರಣೆಗೆ ಕರೆದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಕ್ತಿಭೋಜನ ಸವಿಯುವುದು ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ.
ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜನ: ಶೀಗೆಹುಣ್ಣಿಮೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಸರುಕಾಳು ಪಲ್ಯ, ಪುಂಡಿಪಲ್ಯ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತರಕಾರಿಗಳಾದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಬೀಟ್ರೂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರೆಳ್ಳುಚಟ್ನಿ, ಶೇಂಗಾಚಟ್ನಿ, ಕಡ್ಲಿಚಟ್ನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತರಹದ ಚಟ್ನಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಚಿಕಾಯಿ, ಶೇಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆ, ಎಳ್ಳಹೋಳಿಗೆ, ಕಡುಬು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಿಹಿತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಬುತ್ತಿ, ಮೊಸರನ್ನ, ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಹುಳಿಬುತ್ತಿ, ಸಾಸ್ವಿಬುತ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತರಹದ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಸಂಡಿಗೆ, ಕರಿದಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನೆ ಇದೇ ತರಹದ ಭೋಜನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಪಂಕ್ತಿ ಕುಳಿತು ಭೋಜನ ಸವಿದರು. ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮನೆ ಕಡೆ ಮರಳಿದವು.
